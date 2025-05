Quem transita pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nos trechos entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, já observa que foram instalados diversos radares de velocidade. No entanto, os equipamentos estão cobertos com plástico preto e devem começar a funcionar somente em setembro. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) conclui a colocação até o fim deste mês. Depois tem um período de testes, com duração aproximada entre 30 e 45 dias. Então, finalizada a calibragem, os equipamentos serão homologados em um processo que poderá durar entre 30 e 60 dias.

Dessa maneira, decorridos os prazos máximos de testes e da homologação, os aparelhos devem estar prontos para o início da fiscalização de velocidade até a primeira quinzena de setembro. Apenas após terminar os processos é que o DER irá anunciar a data prevista para o início da operação. A autarquia informou que a SP-304 terá uma redução no limite de velocidade em pontos de radares. A maior parte do trecho das duas cidades terá o tráfego máximo permitido de 80 km/h, do km 121 ao 137. No km 143, será de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados.

Reduzir acidentes

O objetivo do órgão vinculado ao Governo do Estado de São Paulo é diminuir a quantidade de acidentes. Americana recebe cinco radares, Santa Bárbara quatro e outros 18 pontos em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Ao todo, o investimento para a instalação dos equipamentos na região é de R$ 13,8 milhões. Dos 27 pontos, 22 são de responsabilidade do Consórcio Paulista de Fiscalização, pelo valor de R$ 7,9 milhões, enquanto os demais são da Splice Indústria, Comércio e Serviços, por R$ 5,9 milhões.

Também serão monitoradas com radares as rodovias barbarenses Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luís Ometto (SP-306) e Margarida da Graça Martins (SP-135), as novaodessenses Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), além das sumareenses Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA 115/330). Os prazos de testes e homologação nas demais rodovias da região é o mesmo da SP-304.