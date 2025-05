Assumindo o perfil agressivo do MBL, o ex-vereador Rafa Macris (PP) xingou um seguidor no tiktok esta semana. O seguidor apenas questionou a produtividade do agro brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Auto denominado defensor do agro, Rafa desfilou uma lista de produtos que o agro exporta já manufaturados para defender o ‘povo produtor do campo’.

Mas ao encerrar a resposta, ele mandou o seguidor ‘tomar no ….’. Apesar de não terminar o xingamento, fica claro que ele ofendeu o seguidor, que poderia até se tornar um apoiador.

O futuro de Rafa Macris

Depois de fracassar na eleição para vereador em Americana em 2024, RM é cotado para vir candidato a deputado estadual no grupo do MBL no ano que vem.

O problema inicial tem sido encontrar um partido, mas a ‘guarida’ do MBL pode garantir a ele um espaço na federação União/PP ou mesmo acabar indo para onde vai o ‘novo’ PSDB.

Leia + sobre partidos política regional