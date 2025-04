Em conversa com a reportagem do Novo Momento, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), elencou uma série de melhorias necessárias em rodovias no entorno do município. Independente da instalação ou não de pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Questionado sobre as conversas com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Piovezan disse que tem levado a necessidade de investimentos em diversas vias que interligam regiões do município e a região.

A proposta da Secretaria de Investimentos em Parcerias, do Governo do Estado, é de instalar pórticos do tipo free flow (tag eletrônico e sem cabines) no km 122 (Americana), km 144 (Santa Bárbara) e km 154 (Piracicaba), em ambos os sentidos. Desde que surgiram os estudos, muitos vereadores se manifestaram, todos contra a instalação. Já os prefeitos demoraram alguns dias pra se posicionar. Americana (Chico Sardelli/PL), assim como anta Bárbara (Piovezan), se manifestaram contra, enquanto Nova Odessa (Cláudio Schooder-Leitinho/PSD) não comenta e Piracicaba (Helinho Zanata/PSD) é o único a favor da medida.

Esta semana, alguns políticos da região disseram ter conversado com o governador e garantiram que a região não deverá mais receber os pedágios. O empresário americanense Ricardo Molina, suplente de deputado estadual pelo Republicanos e assessor da Casa Civil do Estado, permaneceu calado e somente agora divulgou ter se reunido com Tarcísio de Freitas. No mesmo dia, Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana, também divulgou que discutiu a não colocação de novos pedágios na SP-304.

Nesta quinta-feira (10), a reportagem do NM questionou Piovezan sobre o assunto. O prefeito de Santa Bárbara disse que ao longo dos anos, junto do vice Felipe Sanches, tem dialogado com o Governo do Estado e o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) para apresentar questões importantes na SP-304. O prefeito revelou que soube ‘pela mídia’ a respeito da possibilidade dos pedágios e que tem mantido conversa com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

“Ninguém é a favor dos pedágios na nossa região, mas é importante pontuar algumas coisas. Ao longo de décadas, Santa Bárbara precisou de investimentos na SP-304. E a mesma coisa Americana”, pontuou Piovezan. “Nós precisamos também fortalecer esse debate. Tendo a não cobrança, mas mantendo o investimento na nossa cidade e o compromisso do Estado para que isso aconteça. A gente não tem a garantia da não cobrança do trânsito entre americanenses, barbarenses e piracicabanos”, disse.

Benfeitorias necessárias, diz prefeito

De acordo com o prefeito, são necessárias benfeitorias como via marginal entre os municípios, obra pra evitar alagamento na região do Santa Rita e nova alça de acesso na região. Piovezan cita melhorias como duplicação da SP-306 (Rodovia Comendador Américo Emílio Romi), que liga Santa Bárbara a Capivari, conectando a Avenida Monte Castelo com a SP-304. Segundo ele, duplicar entre a Monte Castelo e a Fundação Ermínio Ometto (FHO). “Pra trazer mais segurança pros moradores da região do bairro Dona Margarida e novos loteamentos. Daqui a pouco temos 900 alunos da Fundação Ermínio Ometto”, defendeu.

Piovezan também menciona a duplicação da SP-135 (Rodovia Margarida da Graça Martins), entre SBO e Piracicaba, no trecho da Avenida Monte Castelo até a entrada da Usina Santa Bárbara. “Pra quem mora no Firenze ter um acesso melhor, mais mobilidade”, explicou. Além disso, estrada municipal que conecta a Avenida Ernesto de Cillo com a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). “Tudo isso foi pautado, assim como um novo pontilhão na (empresa) Paramount, projetado pro futuro. Pra que a gente tenha possibilidade de desenvolver de criar uma avenida que já está em desenvolvimento pra chegar até a Avenida Santa Bárbara e atravessar a SP-304 pra que está indo pros conjuntos industriais e empresariais da Zona Sul”, acrescenta.

Segundo o prefeito de SBO, todas essas demandas foram levadas ao governador. “Tudo isso foi pautado. Esse foi o ponto de vista e a conversa muito tranquila que tivemos com o governador. Com o Rafael Benini”, descreveu Piovezan. “Fortalecendo, acima de tudo, o nosso interesse em não ter (pedágios). A nossa posição de não ter a cobrança”, emendou. “Creio que quem conversou com o governador, que bateu um papo com ele, talvez tenha explicado tudo isso”, disse, se referindo a Andia e Molina.

Por fim, Rafael Piovezan acredita que o diálogo é produtivo. “Eu confio no governador, na escolha dele e sabedoria. No entendimento de todos esses pontos. Tudo isso foi passado. São coisas que a cidade espera há décadas. Pra que a nossa SP-304 seja um ponto de referência também de desenvolvimento”, defendeu. “Essa sabedoria o governador tem, pra lidar com toda essa informação. E eu desejo, profundamente, que ele olhe pra todos esses conselhos e eu sei que tem o compromisso de atender todas essas pessoas”, finalizou.

Políticos dizem que não haverá cobrança

Além de Denis Andia e Ricardo Molina, outro político da região que tem se movimentado na questão dos pedágios é o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), de Sumaré, que inclusive encaminhou ofícios ao governador externando a preocupação com as consequências negativas para o bolso da população. Quem também se manifestou é o deputado estadual Alex Madureira (PL), de Piracicaba, que em postagem nesta quinta-feira (10) divulgou cravando que não haverá a instalação: “Foi cancelada a instalação de novos pedágios na SP-304”.

“Em reunião ocorrida nesta quinta-feira (10) na capital paulista, recebemos a confirmação direta do governador de que a Rodovia Luiz de Queiroz foi excluída dos projetos de novas praças de pedágios no estado. O chefe do Executivo estadual esclareceu que esta importante via de conexão não faz mais parte do conjunto de estradas previstas no programa de concessões que está sendo desenvolvido pela atual gestão. O governo se reunirá ainda hoje para definir outras alternativas de investimentos na rodovia, divulgou Madureira.

De acordo com o parlamentar, “a confirmação encerra um período de incertezas para os milhares de usuários que dependem diariamente deste corredor viário estratégico que serve a Região Metropolitana de Piracicaba, que serve moradores, empresas e o setor de transportes que utilizam frequentemente este importante eixo rodoviário. Agradeço ao governador Tarcísio e ao secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, pelo trabalho técnico dedicado e pelos relevantes investimentos já realizados em nossa região”, completa.