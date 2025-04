O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), participou nesta terça-feira (15) do evento “Clima do Futuro: Estratégias para a Resiliência Municipal”, realizado no Parque de Inovação Tecnológica (PIT) de São José dos Campos. O encontro reuniu especialistas, gestores públicos e autoridades para discutir os desafios das mudanças climáticas e as soluções inovadoras que vêm sendo aplicadas nos municípios brasileiros.

Convidado a compartilhar as experiências de Santa Bárbara, Piovezan apresentou estratégias governamentais adotadas na cidade para adaptação e mitigação dos impactos climáticos, destacando iniciativas que integram sustentabilidade, ciência e qualidade de vida.

“Fui convidado para vir até São José dos Campos para falar sobre os trabalhos desenvolvidos em Santa Bárbara e da importância desse pensamento que todos nós devemos ter com a sustentabilidade e com cidades cada vez mais pautadas em desenvolvimento, mas também com aquele olhar voltado para o meio ambiente”, afirmou o prefeito, que é biólogo de formação.

Qualidade de vida

Durante sua fala, Piovezan abordou o papel das áreas de qualidade de vida, do programa QualiVida, como ferramentas fundamentais para transformar o cotidiano da população, associando crescimento urbano com responsabilidade ambiental.

Como case, citou o mapeamento de ilhas de calor do município e a transformação de espaços degradados em áreas de bem-estar e lazer.

Piovezan também ressaltou o uso de conhecimento científico aplicado à gestão pública, como diferencial para políticas mais eficazes e duradouras.

“Falamos das áreas de qualidade de vida, do quanto elas impactam no dia a dia das pessoas, do quanto a gente vai melhorando a vida dos barbarenses, trabalhando de maneira séria, levando também o conhecimento científico pro dia a dia de todos da nossa cidade”, completou.

Promovido com o objetivo de preparar cidades para eventos climáticos extremos, o “Clima do Futuro” apresentou dados atualizados, casos de sucesso e ferramentas práticas que podem ser incorporadas pelos gestores públicos na construção de cidades mais resilientes.