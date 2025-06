O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na quarta-feira (18) as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Aranha Oliveira, Zona Sul do Município. Após terraplanagem, as equipes de trabalho já executam a fundação com estacas hélice.

A nova UBS do Jardim Aranha Oliveira será implantada em área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho. A unidade terá 650 metros quadrados (m²) de área construída e contará com 11 consultórios, sendo seis clínicos, ginecológicos e pediátricos e cinco odontológicos. A estrutura contará ainda com farmácia, salas para curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso.

Avanço

“Este é mais um avanço significativo para a Saúde da nossa cidade, dando sequência ao processo de construção de uma rede ainda mais robusta. A nova UBS do Jardim Aranha Oliveira será referência para uma importante região da cidade, com 11 consultórios para atendimento de clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e dentistas. Obra importante, executada em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Mais um investimento para a Zona Sul, que terá também em breve a reabertura da UBS do Vista Alegre e o Complexo Regional de Saúde”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

