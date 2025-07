O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta quarta-feira (2) a visita de representantes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para análise de duas solicitações do Município: a duplicação da SP-306 (Rodovia Luís Ometto), no trecho entre a Avenida Monte Castelo e a Rua Floriano Peixoto, e as obras de drenagem no acesso da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) à região do bairro Santa Rita.

Primeiramente os assuntos foram abordados em reuniões em São Paulo, entre o prefeito e o presidente do DER-SP, Sergio Henrique Codelo Nascimento. Em sequência ao processo, a diretora regional, Flávia Souza da Silva, e o engenheiro do órgão, Danilo Luiz Dezan, visitaram o Município para análise técnica dos projetos e das áreas.

“São duas intervenções importantes que proporcionam segurança e uma significativa melhoria na mobilidade urbana. A SP-306 será impactada com novos loteamentos em implantação e o início das atividades da Fundação Hermínio Ometto. Já na SP-304 temos um problema histórico no acesso ao Santa Rita que, em dias de fortes chuvas, sofre com o alagamento e interdita a rodovia e os acessos existentes, impactando a vida dos moradores dos bairros e dos trabalhadores dos distritos industriais”, afirmou o prefeito.

“Já executamos os projetos por conta do Município e agora estamos solicitando ao DER os recursos para as obras a serem realizadas. Juntos estamos pensando na mobilidade urbana, no desenvolvimento, na segurança e no quanto a cidade consegue avançar com essas importantes ações”, acrescentou Rafael Piovezan.