O vereador Rai do Paraíso (Republicanos) apresentou duas moções de congratulação durante a sessão dessa semana, na Câmara Municipal de Sumaré. A moção nº 111/2025 homenageou policiais militares que realizaram um parto de emergência em via pública. Já a moção nº 113/2025 parabenizou a participação da delegação sumareense nos Jogos da Melhor Idade (JOMI). As homenagens foram prestadas no plenário da Câmara durante a 21ª sessão ordinária, realizada na terça-feira (23).

Na primeira moção, Rai reconheceu o trabalho desempenhado pelos policiais militares da Força Tática do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), pertencente ao Comando de Policiamento do Interior – CPI-9, “pelo ato de bravura, preparo técnico e elevado espírito humanitário ao realizarem, com êxito, um parto de emergência em via pública, no dia 17 de junho de 2025, no município de Sumaré”.

Naquela tarde, por volta das 14h40, durante patrulhamento tático pela Avenida Fuad Assef Maluf, a equipe de serviço composta pelo 1º Sargento PM Ribeiro, Cabo PM Nunes, Cabo PM Da Silva, Soldado PM Eler e Soldado PM Jesus, foi abordada por um veículo em alta velocidade. O condutor clamava por ajuda para sua esposa, que estava em trabalho de parto dentro do carro.

Diante da urgência da situação, os policiais prestaram atendimento, identificando que a gestante já estava na fase final do parto, com a criança no período expulsivo. A equipe realizou o parto ali mesmo, na via pública, garantindo a segurança tanto da mãe quanto do recém-nascido. Após o nascimento, mãe e bebê receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram conduzidos até o Hospital Estadual de Sumaré (HES).

“Este episódio reforça, de forma contundente, a importância da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai muito além de suas funções de policiamento ostensivo e combate à criminalidade. A corporação é, diariamente, um verdadeiro pilar de proteção e cuidado com a população, muitas vezes se colocando entre a vida e a morte em situações inesperadas, como a que ora reconhecemos. A atuação desta equipe da Força Tática foi um verdadeiro exemplo de coragem, preparo técnico e humanidade, refletindo o mais alto grau de excelência da nossa Polícia Militar. Este gesto nobre e heroico ficará eternizado na memória da família atendida e de toda a população de Sumaré”, destaca Rai.

JOMI 2025

Já na moção em homenagem à delegação de Sumaré nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025, realizados na fase regional em São João da Boa Vista, o vereador ressaltou que o grupo sumareense representou “com garra, alegria e determinação o nosso município em uma das mais importantes competições esportivas voltadas à terceira idade”. A delegação foi composta por 42 atletas com idade acima de 60 anos.

Sumaré conquistou a medalha de ouro na dança de salão com Antônio Brandino e Helena da Silva Baptista Rodrigues. A cidade também levou ouro no truco, tendo como vencedoras Divina de Fátima Xavier e Maria Aparecida Ferreira Borges. Na natação, Aroldo Sansão Miguel conquistou a medalha de bronze.

Além dessas conquistas individuais, a equipe de coreografia alcançou o 5º lugar, a melhor posição da história do município nessa modalidade, representando um marco para Sumaré nos Jogos da Melhor Idade. Os integrantes da coreografia foram Célia Aparecida Laurindo Rosa, Cilene Rosa Polito, Clarice Bastos Carneiro de Miranda, Evanilde Sales da Silva. Gabriel Do Carmo de Almeida, Inês Bueno Fermiano, Letícia Alencar Carvalho, Marina Emília de Souza, Neusa Maria dos Santos e Orlando Francisco Isidoro.

“Em razão desse feito extraordinário e do impacto positivo que sua trajetória representa para o incentivo ao esporte, ao envelhecimento saudável e à valorização da pessoa idosa em Sumaré, esta Casa Legislativa expressa seu reconhecimento e gratidão a todos os participantes da delegação de Sumaré no JOMI 2025”, finaliza o parlamentar.