Desde o dia 20 de março já estão abertas as inscrições para o concurso Rainha FAICI 2025. Para a corte deste ano, serão eleitas a Rainha FAICI, Princesa e Madrinha. A 36ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba acontece entre os dias 08 e 16 de agosto e terá shows de grandes nomes da música sertaneja, além de muito esporte com montarias em touros e provas a cavalos.

Vale lembrar que as inscrições para a Rainha FAICI vão até o dia 10 de abril. Com organização de Junior Grotto, a competição será voltada a mulheres de 18 a 40 anos de Indaiatuba e todo o Brasil. A inscrição será feita exclusivamente pelo site oficial da Faici, mediante pagamento da taxa de R$ 60. As datas das seletivas e final serão divulgadas em breve, assim como o local dos desfiles.

INGRESSOS

A venda de ingressos para Pista e camarotes Super Premium e Infinity Prime, além do Passaporte FAICI, também já começou, através da Ticket Imediato. Os primeiros pontos de venda físicos serão anunciados em breve. Pelo segundo ano consecutivo, o Passaporte FAICI pode ser adquirido de forma online, garantindo assim acesso aos cinco dias de evento com preço promocional.

FAICI além da Rainha

Em seu recinto de 120 mil metros quadrados, a FAICI 2025 traz praça de alimentação e arquibancadas cobertas, monitoramento em tempo real de todas as áreas e equipe de segurança especializada.

O Palco Cultural também está de volta e agita a área da praça de alimentação todos os dias, com talentos de Indaiatuba e toda região. Quem também retorna é o Banco de Empregos FAICI, novidade da edição 2024.

Grande fomentadora da economia local, a FAICI mantém o Banco de Empregos para fortalecer ainda mais a festa com mão de obra e serviços locais, valorizando o município e a região. Para se cadastrar, basta enviar currículo para o e-mail [email protected], destacando sua função. Por exemplo: Emprego FAICI – montador ou Emprego FAICI – eletricista.

Os interessados em adquirir cotas de patrocínio e camarotes corporativos devem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9 9620 2320 para mais detalhes.

SHOWS

08/08 – Péricles e Fernando & Sorocaba

09/08 – Simone Mendes

14/08 – Lauana Prado

15/08 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nogueira

16/08 – Maiara & Maraisa e Hugo & Guilherme

FAICI

Data: 08 a 16 de agosto

Local: Avenida General Motors – SP-75 (ao lado da Toyota) – Indaiatuba/SP –

Informações: (19) 9 9620 2320 / www.faici.com

Site: www.faici.com | Facebook: FaiciOficial | Instagram: FaiciOficial