Rainha e Princesas da Festa do Peão fazem ação no Banco de Sangue

A rainha da Festa do Peão de Americana, Raiany Mizzoni, e as princesas Giovana Ciola e Emelly Stefany participaram, nesta segunda-feira (2), de uma ação solidária no Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A iniciativa integrou as celebrações do Junho Vermelho e do Dia Mundial do Doador de Sangue, destacando a importância da solidariedade e do compromisso com a saúde da comunidade.

A ação foi motivada pela luta contra o câncer da Rainha e Embaixadora da Festa do Peão e Miss Brasil Mirim 2024, Jhenyfer Duran Pelissari, de 11 anos, e de Camila Trevisol, 22 anos, reconhecidas como Rainhas Inspiração do evento. Jhenyfer esteve presente no local, acompanhada da Embaixadora Mirim, Maria Clara.

Durante a visita, as representantes do evento reforçaram o apelo à doação. “A doação de sangue é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para quem precisa”, afirmou a rainha Raiany Mizzoni.

Mensagem da Rainha e princesa

A primeira princesa, Giovana Ciola, também deixou sua mensagem: “Cada gota de sangue pode salvar uma vida. É essencial que todos façam a sua parte e se tornem doadores.”

Emelly Stefany, que doou sangue pela primeira vez, relatou a emoção de participar da campanha. “Estamos aqui para mostrar que a solidariedade é uma forma de cuidar do próximo, especialmente de quem mais precisa.”

A ação, idealizada por Andreia Marinho e integrada à programação da Festa do Peão, reforça o papel social do evento. “Estamos aqui para promover cultura, mas também para conscientizar sobre causas essenciais como a doação de sangue”, destacou.

Com a iniciativa, rainha e princesas demonstram o compromisso com a saúde pública e mobilizam a comunidade para uma causa que salva vidas. “A doação de sangue salva vidas diariamente. Ter o apoio de representantes da Festa do Peão nessa mobilização amplia o alcance da nossa mensagem. Em nome da Secretaria de Saúde, agradeço a todas as envolvidas por esse gesto de solidariedade que reforça o espírito comunitário de Americana”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Precisa do tipo O

O Banco de Sangue informou que está com estoque zerado dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo. A reposição constante é essencial para garantir o atendimento a pacientes em cirurgias, emergências e outros procedimentos que exigem transfusão.

Segundo a responsável pelo setor, Dra. Fernanda Orsi, a participação da comunidade é decisiva nesse momento. “Contamos com o apoio da população para manter o estoque equilibrado. O sangue tipo O é um dos mais utilizados, especialmente em situações de urgência, então toda doação faz diferença”, destaca.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Para doar

Para doar sangue, é preciso:

• Estar bem de saúde

• Não estar em jejum

• Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior

• Pesar mais de 50 kg

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal)

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

• Evitar alimentos gordurosos antes da doação

• Não fumar duas horas antes

• Apresentar documento oficial com foto

