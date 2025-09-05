Nesta quinta-feira (4), um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante em Sumaré depois de efetuar disparos de arma de fogo contra o veículo de sua ex-namorada. O caso ocorreu no começo da madrugada, por volta das 0h30, no bairro Jardim Maria Antônia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria atirado em direção ao carro da vítima, que estava estacionado em frente a uma adega, com a intenção de intimidá-la. Na sequência, o jovem fugiu do local em uma motocicleta de cor prata com adesivos roxos.

Após receber a denúncia, equipes do Batalhão da Polícia Militar foram até a residência do suspeito. No local, encontraram a moto com as mesmas características descritas pelas testemunhas. A mãe do jovem autorizou a entrada dos policiais na residência e o rapaz foi localizado dormindo.

Conforme relatos, na abordagem o suspeito indicou o local onde guardava a arma, um revólver marca Rossi e calibre .22, encontrado em seu armário, no meio de suas roupas. Os PMs também apreenderam 12 munições intactas do mesmo calibre. O rapaz disse aos policiais que havia adquirido o armamento há alguns anos, pagando R$ 1.500 para um indivíduo não identificado.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Paulínia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O suspeito acabou preso e permanece à disposição da Justiça.