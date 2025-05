Na tarde desta quarta-feira (7) policiais militares prenderam um homem em flagrante após fugir com uma motocicleta de placa adulterada em Sumaré. O caso ocorreu nas proximidades da Estrada Municipal Norma Marson Biondo, no bairro Chácara São Bento, e terminou com o suspeito localizado escondido em uma plantação de cana, às margens da Rodovia dos Bandeirantes.

Conforme informações dos PMs, durante o patrulhamento a equipe avistou três motocicletas em alta velocidade, trafegando de forma perigosa entre os demais veículos. Os policiais então seguiram uma moto marca Honda e modelo CG, que passou a fugir pela contramão na rodovia. Após abandonar a motocicleta, o condutor tentou escapar a pé por uma área de plantação.

Em seguida, conforme o registro policial, foram realizadas buscas no local e o suspeito encontrado escondido. Com o rapaz não foi localizado nada de ilícito, mas a motocicleta ostentava uma placa adulterada. Então o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré.

A autoridade policial ratificou a prisão por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), desobediência e direção perigosa. O suspeito permanece detido, à disposição da Justiça.