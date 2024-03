Rapaz de 20 roubou celular e foi detido pela Gama

Guarda Municipal na Vila Bertini em Americana no final da tarde do último domingo (17).

A equipe da Romu (Ronda Ostensiva) subinspetor Dinael, Juliana e Alexandre, recebeu solicitação e seguiu para a rua José Romeiro Pereira. No local, os patrulheiros observaram que o assaltante foi detido e seguro por populares.

O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Os agentes ainda constataram que o jovem havia descumprido uma medida protetiva.

Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante.

