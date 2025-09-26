Na noite desta quinta-feira (25), um rapaz de 33 anos faleceu depois de bater a motocicleta que dirigia na Avenida São Gonçalo, em Nova Odessa. O acidente fatal aconteceu nas proximidades do prédio da Etec, no bairro Santa Rita 1.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe Delta realizava patrulhamento na região quando foi abordada por um motorista de van escolar, que relatou ter encontrado uma pessoa caída no meio da via. Ao chegar ao local, os GCMs constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

Acidente

A motocicleta, de marca BMW e modelo G310 GS, apresentava danos na parte frontal, indicando forte impacto contra um poste. O Corpo de Bombeiros e equipes de socorro foram acionados e confirmaram o óbito ainda no local.

A área foi isolada e preservada até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos necessários para investigação do acidente. Após a finalização da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no Plantão Policial e segue sob investigação para apurar as circunstâncias da colisão.