Primeiro caso de feminicídio na cidade envolveu homem de 29 anos e mulher de 25

O primeiro caso de feminicídio este ano em Sumaré foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira (22). A jovem Yasmim Evely da Silva, de 25 anos, foi morta a pancadas e facadas na residência em que morava no Jardim Nova Esperança I. O principal suspeito, o marido (Diego Molino da Silva, 29) foi preso acusado pelo crime em Hortolândia horas depois.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas às 6h14 para uma ocorrência a princípio de violência doméstica. No entanto, os PMs constataram que se tratava de um feminicídio ao chegar no local. A vítima era natural de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, e o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré.

Gritos

O relato é que vizinhos ouviram gritos durante a madrugada e, pela manhã, observaram o marido da jovem deixando o imóvel na Rua Três em um automóvel de marca Fia e modelo Palio, que apresentava uma mancha de sangue na parte traseira.

Diante da situação, a Polícia Militar foi chamada e, sem resposta da moradora, tiveram de arrombar a porta da residência. Yasmim foi encontrada caída no banheiro, com diversos ferimentos provocados por faca e já sem vida. O objeto que teria sido usado no crime foi encontrado na cozinha e com manchas de sangue.

Vítima

Informações iniciais confirmadas pela DDM dão conta que Yasmim morava em Sumaré há cerca de seis meses e, segundo informações de vizinhos, mantinha um relacionamento conturbado com o rapaz. A descrição é que a vítima pouco saía de casa e o marido mantinha uma câmera no imóvel para monitorá-la.

A perícia técnica foi acionada ao local e realizou os procedimentos. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e o caso registrado como feminicídio – o assassinato de mulheres motivado pelo gênero, geralmente ocorrendo em contextos de violência doméstica ou menosprezo à condição feminina.