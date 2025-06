Rapazinho de 16 fazia extra no tráfico e se deu mal

Um rapazinho de 16 anos fazia um extra trabalhando com o tráfico de drogas e acabou se dando mal este feriado em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi no Conjunto Roberto Romano no final da noite da quarta-feira. Foram apreendidas drogas em várias porções.

LH foi detido mas os GMs chamaram a mãe dele para a orientação.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 04 .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Villalon .🚨GCM Washington

.📍DATA: 18/06/2025 .📍HORA: 22:50 .📍LOCAL: RUA: Hilda HelenodeOliveira – C.H Roberto Romano

🛑 ATO INFRACIONAL / TRÁFICO DE DROGAS (Rapazinho)

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelas praças e escolas do bairro Roberto Romano, ao acessar a rua Hilda Heleno de Oliveira observamos um indivíduo identificado como sendo L. H. de 16 anos na praça em frente ao bloc 80.

Ao notar a presença da viatura se evadiu rapidamente para o interior do referido bloco sendo acompanhado pela equipe, em dado momento o indivíduo lançou uma pochete escura que estava em sua posse por cima de um muro nos fundos do bloco para o bloco seguinte ao bloco 80 ” blco 135″.

Ele continuou a fuga retornando para a praça sendo abordado pela equipe já próximo a escola pública que fica em frente a praça, em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com a parte, retornando ao local onde o mesmo lançou a bolsa e foi logrado êxito em localizar uma pochete preta contendo em seu interior:

– 81 porções de crack

– 18 porções de haxixe

– 44 porções de maconha

Indagado o menor confirmou q estava na traficancia pelo local.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para L. H. Por infringir o artigo 33 da lei de drogas(n°11.343/2006) e feito contato com a sua genitora para que ela tenha ciência da situação sendo conduzido o menor infrator sem o uso de algemas até o plantão policial onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento dos fatos, sendo elaborado B.O.P.C , os entorpecentes apreendidos e o menor liberado para sua genitora.

