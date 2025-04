Reajuste de 7% a servidores será votado em Americana

Reajuste- Os vereadores de Americana devem analisar na sessão desta terça-feira (8) projeto de lei de autoria do prefeito Chico Sardelli (PL) que dispõe sobre a majoração, a título de revisão geral anual, dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, além dos proventos dos inativos do Poder Executivo.

Trata-se do reajuste salarial de 7% aprovado por servidores como contraproposta da Administração Municipal.

Servidores votaram reajuste

A apuração dos votos foi feita nesta segunda-feira (7) pelo SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais da entidade. Além do reajuste de 7%, que considera o INCP (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de março de 2024 a fevereiro de 2024, calculado em 4,87%, existe ainda os 2,13% de aumento real. Os servidores também aprovaram o reajuste do vale-alimentação para R$ 980 – atualmente é de R$ 910.

Foram registrados 1.623 votos favoráveis, 1.147 votos contrários e 13 votos em branco. Com o aval da Câmara, o reajuste será aplicado em março e pago no salário de abril. No entanto, o presidente do SSMPA, Toninho Forti, destacou à imprensa que o reajuste aprovado não é um consenso entre a classe, conforme a própria votação demonstrou. Existiria um certo ‘descontentamento’ da categoria em relação à proposta, mas ao final o resultado foi o possível. A de ontem foi a segunda rodada de negociação entre os representantes do sindicato e a prefeitura.

Na primeira, a administração havia proposto um reajuste de 4,87%, sem aumento real, e um vale-alimentação de R$ 954,32. Entretanto, a proposta havia sido rejeitado pelos trabalhadores. Além do debate salarial, o SSPMA apresentou outras reivindicações ao Executivo. Os servidores pedem a implantação de um auxílio para medicamentos, no qual a administração contrataria uma empresa para fornecer remédios para uma farmácia onde os trabalhadores poderiam retirar os itens gratuitamente e sem limites de valores.

O sindicato pediu ainda a elaboração de um PDV (Plano de Demissão Voluntária), abertura de concurso do DAE (Departamento de Água e Esgoto), redução para 6h das jornadas para ajudantes gerais com mais de 60 anos, auxiliares de odontologia e recepcionistas. Também existe a reivindicação de insalubridade e bonificação para enfermeiros de prontos-socorros. Os reajustes valem também para os servidores das autarquias municipais (DAE, Gama e Ameriprev), assim como da fundação municipal Fusame.

Chico pede licença de 19 dias da Prefeitura

O prefeito de Americana Chico Sardelli protocolou nesta segunda-feira (7) na Câmara Municipal um pedido de licença não-remunerada pelo período de 19 dias. O afastamento ocorreria entre 13 de abril e 2 de maio, por motivo de viagem, e precisa ser aprovado pelos vereadores na sessão desta terça (8), em regime de urgência. Em caso de aprovação, o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) permanece à frente do Poder Executivo durante o período de ausência de Chico.

A Mesa Diretora protocolou nesta terça (8) o projeto de Decreto Legislativo para concessão da licença. A proposta deve passar por votação pelos vereadores para oficializar a licença, a segunda de Chico desde quando assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021. A primeira foi entre junho e julho de 2023, quando o prefeito tirou 15 dias, também para realização de uma viagem à Itália, onde possui familiares. Na oportunidade, a administração ressaltou que o prefeito estava em “atividade ininterrupta” desde o primeiro dia de sua gestão.

