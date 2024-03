A realme acaba de anunciar o lançamento oficial do realme Note 50 no Brasil, por preços altamente competitivos, a partir de R$ 699,00. O aparelho é o primeiro da chamada Note Series, a nova linha de smartphones da realme, que representam a melhor escolha no segmento, porque vai ajudar a marca na missão de democratizar tecnologias inovadoras, antes, apenas disponíveis apenas em produtos muito mais caros.

O realme Note 50 chega ao Brasil menos de algumas semanas após o lançamento global do aparelho, que aconteceu no final de janeiro. O aparelho chega aos consumidores brasileiros logo após a conquista do Top 5, que posiciona a realme entre as maiores marcas de smartphone em vendas no Brasil, de acordo com dados publicados pela consultoria Canalys.

Durabilidade

O realme Note 50 traz a certificação IP54, com resistência à água e poeira, o primeiro da categoria a oferecer proteção contra respingos acidentais de água, por exemplo. O aparelho oferece também alta proteção contra quedas, por meio da tela fabricada com vidro de alta resistência e estrutura interna de alumínio fundido. Dessa forma, o dispositivo é capaz de oferecer uma boa experiência por até quatro anos, outra grande inovação entre os modelos do segmento mais acessível. Para efeito de comparação, o ciclo de vida global dos smartphones em toda a indústria móvel é de 18 meses, ou seja, menos de dois anos.

Bateria

Outro destaque do realme Note 50 é a bateria gigante de 5.000mAh. Mesmo após 1.200 ciclos de carga, a bateria é capaz de chegar ao fim dessa jornada com vida útil superior a 80%. Ou seja, se o usuário realizar uma carga de 0 a 100%, todos os dias, a bateria e o aparelho conseguirão ultrapassar confortavelmente os três anos de uso.

Desempenho

O realme Note 50 traz um processador octa-core, com pontuação de 245.343 no benchmark AnTuTu. Isso posiciona o dispositivo em posição superior aos concorrentes quando o assunto é desempenho, especialmente durante tarefas de alta perfomance, como jogos e partidas, além da velocidade de inicialização de aplicativos muito superior àqueles encontrados nos competidores da mesma faixa de preço.

Essa performance também é resultado de até 8GB de RAM dinâmica e até 128GB de armazenamento, com a possibilidade de expansão do armazenamento para até 2TB. É espaço de sobra para guardar tudo o que mais importa, como fotos, vídeos e os episódios das séries preferidas dos consumidores.

Mini Cápsula

Além dos destaques em desempenho e usabilidade, o realme Note 50 também conta com a mini cápsula. Customizada pela realme especialmente para o aparelho, a tecnologia exibe informações mais importantes, como uso de dados, status do carregamento e contagem de passos, de um jeito mais interativo e divertido aos usuários.

Elegância e leveza

Dinamismo e simplicidade são as definições do design apresentado no realme Note 50. Foram combinados dois tons na parte traseira e bordas elegantes posicionadas em ângulo reto, o que permite uma pegada muito mais segura e confortável, que os usuários adoram. Disponível nas cores Sky Blue (azul) e Midnight Black (preto), o smartphone tem apenas 186g de peso, garantindo conforto durante todo o uso, e traz todo esse pacote tecnológico em apenas 7,99mm de espessura – o mais fino em sua faixa de preço.

Tela de primeira

Em mais uma estreia inédita no segmento mais acessível, o realme Note 50 traz uma tela de 6,74 polegadas, com proporção de 90,3%, ou seja, quando o usuário observar a frente do aparelho, quase tudo é tela. Ele suporta brilho máximo de até 560 nits para visibilidade nítida até em ambientes externos, tudo aprimorado pela alta taxa de atualização de 90Hz e ampla gama de cores. O resultado é um dispositivo com uma experiência fluida e vívida, algo nunca visto até então nos aparelhos com preços altamente competitivos.

Preços e disponibilidade

A partir de 15 de abril de 2024, o realme Note 50 estará disponível nas lojas oficiais da realme no Mercado Livre, Amazon e Shopee. O smartphone também pode ser adquirido em uma das lojas físicas da marca no país, no Shopping Vitrine Iguatemy, Plaza Shopping Carapicuíba e Raposo Shopping, localizadas na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, respectivamente.

Versões: