Concluído recapeamento da Avenida Lírio Corrêa

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu as obras de recapeamento asfáltico da Avenida Lírio Corrêa, na região do bairro Nova Carioba. Os trabalhos foram executados em parceria com a Suzano S.A. – Papel e Celulose e tiveram investimento total de R$ 800 mil, por meio de contrapartida da empresa. O novo asfalto foi aplicado no trecho entre a Avenida Nicolau João Abdalla e a ponte sobre o Rio Piracicaba, que dá acesso à Suzano.

As intervenções começaram na última semana com a preparação do local, que incluiu limpeza da via, desobstrução de galeria, reforma de bocas de lobo, regularização de sarjeta e construção de dreno. Posteriormente, foi realizada a recuperação da base estrutural do pavimento, seguida da compactação e da aplicação da nova massa asfáltica. A obra foi concluída com os serviços de sinalização viária e limpeza final.

Mobilidade

“Essa é uma via de grande importância para a mobilidade da nossa cidade, especialmente por concentrar um fluxo intenso de veículos, incluindo transporte pesado. A execução desse recapeamento traz mais segurança, conforto e durabilidade para quem utiliza a avenida diariamente. Seguimos trabalhando para fortalecer a infraestrutura viária de Americana, sempre buscando parcerias que resultem em melhorias para a nossa população”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Ao todo, foram recapeados 2.254 metros quadrados da avenida, que recebeu também impermeabilização do solo, aplicação de camada de Binder, que distribui a carga do tráfego e melhora a aderência, e reforço da camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente, garantindo maior resistência ao tráfego pesado. Os trabalhos foram executados pela empresa Datec Engenharia, contratada pela Suzano.

