Conheça o bolinho de entrada mais pedido no gastropub Cão Véio, em SBO
A receita, que já é sucesso no cardápio do Cão Véio e esteve no Market Square do The Town 2025, também está disponível na unidade de Santa Bárbara por R$42,00. O bolinho de arroz celebra a autenticidade da culinária de rua paulistana, com sabores marcantes e preparo cuidadoso que refletem a proposta da casa: comida de verdade, feita com personalidade.
Para quem quiser já pode se arriscar em casa e preparar a versão autoral do gastropub. Para curtir o sabor do festival antes mesmo de chegar ao evento, confira a receita completa do bolinho de arroz com aioli de tabasco:
Bom pra cachorro (Rendimento 17 und)
Ingredientes
Massa do bolinho:
– 100gr de arroz tipo 1
– 200gr de parmesão ralado
– 15gr de pimenta dedo-de-moça sem semente
– 5gr de salsinha desfolhada
– Sal e pimenta Q.B.
Para empanar:
– Farinha de trigo
– 5 ovos
– 20gr de parmesão ralado
– Farinha panko 100gr
– Sal e pimenta Q.B.
Aioli:
– Alho 2 dentes;
– Leite integral gelado 100ml;
– Óleo de soja gelado 400ml;
– Pimenta tabasco 8ml;
– Sal temperado Q.B.
Modo de preparo:
1. Pegue uma caçarola e leve ao fogão. Acrescente a água, em outra caçarola acrescente a manteiga e a cebola picada brunoise, refogue até a cebola ficar translúcida, e acrescente o arroz, o sal e a pimenta.
2. Assim que a água levantar fervura adicione a água a panela com o arroz e a cebola refogada. Cozinhe até chegar ao ponto de arroz empapado. Deixe secar bem a água.
3. Na sequência adicione aos poucos o queijo parmesão ralado e continue mexendo em fogo baixo, até que o queijo e o arroz fiquem bem “ligados” e se tornem uma massa.
4.Em seguida, desligue a chama do fogão e acrescente a pimenta dedo de moça picada. Misture bem o arroz com a pimenta.
5.Por fim, espere esfriar e acrescente a salsinha picada e misture bem a massa do bolinho.
6.Deixe a massa resfriar. Massa resfriada agora é só bolear no peso de 0,020gr.
Para empanar:
1-Coloque a farinha de trigo, a farinha Panko e os ovos quebrados em 3 Gns distintas.
2-Passe os bolinhos na farinha de trigo. Retire o excesso da farinha.
3-Em seguida passe os bolinhos enfarinhados na gema pasteurizada ou ovos batidos (modo omelete) de modo a cobri-los completamente.
4-Escorra o excesso do ovo.
5-. Por fim passe o bolinho na farinha Panko de modo a cobrir todo o bolinho.
6- Esquente o óleo de soja e frite os bolinhos por imersão.
Aioli:
1. Adicione no liquidificador o leite gelado, o sal, alho branqueado e o molho tabasco.
2. Processe bem todos os ingredientes e em seguida adicione -a fio – o óleo.
3. Bata bem até a mistura ficar bem homogênea e no ponto desejado.
4. Porcione e refrigere.
Finalização:
1. No prato preto retangular pingue gotas do aioli de tabasco e posicione os bolinhos fritos sobre as gotas.
2. Sobre cada bolinho pingue uma gota de aioli de tabasco.
3. Finalize com o broto de mostarda sobre cada pingo de aioli e sirva.