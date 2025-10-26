Conheça o bolinho de entrada mais pedido no gastropub Cão Véio, em SBO

A receita, que já é sucesso no cardápio do Cão Véio e esteve no Market Square do The Town 2025, também está disponível na unidade de Santa Bárbara por R$42,00. O bolinho de arroz celebra a autenticidade da culinária de rua paulistana, com sabores marcantes e preparo cuidadoso que refletem a proposta da casa: comida de verdade, feita com personalidade.

Para quem quiser já pode se arriscar em casa e preparar a versão autoral do gastropub. Para curtir o sabor do festival antes mesmo de chegar ao evento, confira a receita completa do bolinho de arroz com aioli de tabasco:

Bom pra cachorro (Rendimento 17 und)

Ingredientes

Massa do bolinho:

– 100gr de arroz tipo 1

– 200gr de parmesão ralado

– 15gr de pimenta dedo-de-moça sem semente

– 5gr de salsinha desfolhada

– Sal e pimenta Q.B.

Para empanar:

– Farinha de trigo

– 5 ovos

– 20gr de parmesão ralado

– Farinha panko 100gr

– Sal e pimenta Q.B.

Aioli:

– Alho 2 dentes;

– Leite integral gelado 100ml;

– Óleo de soja gelado 400ml;

– Pimenta tabasco 8ml;

– Sal temperado Q.B.

Modo de preparo:

1. Pegue uma caçarola e leve ao fogão. Acrescente a água, em outra caçarola acrescente a manteiga e a cebola picada brunoise, refogue até a cebola ficar translúcida, e acrescente o arroz, o sal e a pimenta.

2. Assim que a água levantar fervura adicione a água a panela com o arroz e a cebola refogada. Cozinhe até chegar ao ponto de arroz empapado. Deixe secar bem a água.

3. Na sequência adicione aos poucos o queijo parmesão ralado e continue mexendo em fogo baixo, até que o queijo e o arroz fiquem bem “ligados” e se tornem uma massa.

4.Em seguida, desligue a chama do fogão e acrescente a pimenta dedo de moça picada. Misture bem o arroz com a pimenta.

5.Por fim, espere esfriar e acrescente a salsinha picada e misture bem a massa do bolinho.

6.Deixe a massa resfriar. Massa resfriada agora é só bolear no peso de 0,020gr.

Para empanar:

1-Coloque a farinha de trigo, a farinha Panko e os ovos quebrados em 3 Gns distintas.

2-Passe os bolinhos na farinha de trigo. Retire o excesso da farinha.

3-Em seguida passe os bolinhos enfarinhados na gema pasteurizada ou ovos batidos (modo omelete) de modo a cobri-los completamente.

4-Escorra o excesso do ovo.

5-. Por fim passe o bolinho na farinha Panko de modo a cobrir todo o bolinho.

6- Esquente o óleo de soja e frite os bolinhos por imersão.

Aioli:

1. Adicione no liquidificador o leite gelado, o sal, alho branqueado e o molho tabasco.

2. Processe bem todos os ingredientes e em seguida adicione -a fio – o óleo.

3. Bata bem até a mistura ficar bem homogênea e no ponto desejado.

4. Porcione e refrigere.

Finalização:

1. No prato preto retangular pingue gotas do aioli de tabasco e posicione os bolinhos fritos sobre as gotas.

2. Sobre cada bolinho pingue uma gota de aioli de tabasco.

3. Finalize com o broto de mostarda sobre cada pingo de aioli e sirva.