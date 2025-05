BOLO DE CASCA DE MANGA COM COBERTURA DE IOGURTE

QUALY 0 LACTOSE

16 porções

Tempo de preparo: 1 hora + cerca de 30 minutos de forno

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

(X) Doce

( ) Salgada

Ingredientes

Massa:

Casca de 2 mangas (250g)

½ xícara (chá) de água (120ml)

3 ovos (150g)

1 xícara de açúcar (190g)

½ xícara (chá) de Qualy 0 Lactose derretida (80g)

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo (218g)

½ xícara (chá) de amido de milho (60g)

1 colher (sopa) de fermento (20g)

Cobertura:

1 pote de iogurte 0 lactose (170g)

2 claras de ovo (60g)

½ xícara de açúcar (95g)

½ xícara de coco queimado em fitas para decorar (25g)

Modo de Preparo

Massa:

1- No liquidificador, bata as cascas de manga com a água, ovos, açúcar e Qualy 0 Lactose derretida até que fique homogêneo.

2- Em uma tigela, coloque os ingredientes secos: a farinha de trigo, amido de milho e fermento em pó, e misture bem. Adicione a mistura do liquidificador e mexa bem, até obter uma massa uniforme.

3- Despeje a massa em uma assadeira redonda untada com Qualy 0 Lactose e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média. Asse por cerca de 30 minutos, ou até que ao espetar a massa com um palito de dente, ele saia limpo. Reserve.

Cobertura:

4- Retire um pouco do soro do iogurte: forre um coador de café com um filtro de café de papel e despeje o iogurte no filtro. Deixe que o soro escorra um pouco, enquanto prepara o merengue da cobertura.

5- Prepare o merengue: na batedeira, bata as claras em ponto de neve. Adicione o açúcar aos poucos, batendo bem a cada adição, e bata por cerca de 5 minutos em velocidade média, até que o açúcar tenha se dissolvido completamente.

6- Com uma espátula, adicione o iogurte ao merengue, incorporando delicadamente, até obter um creme com textura de mousse. Despeje a cobertura sobre o bolo, já frio, e decore com as lascas de coco queimado. Sirva a seguir.

Identificação de ingredientes alergênicos Ingrediente SEM GLÚTEN SEM LACTOSE x SEM LEITE SEM OVOS SEM AÇÚCAR SEM INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL COM FRUTOS DO MAR SEM FARINHA DE TRIGO COM SOJA x COM AMENDOIM COM OLEAGINOSAS (amêndoa, avelã, castanhas…)

TORTA CREMOSA DE REQUEIJÃO E RICOTA E COM CALDA DE GOIABADA

REQUEIJÃO QUALY + QUALY CREMOSA SEM SAL

Rendimento: 16 fatias

Tempo de preparo: 1 hora + 30 a 45 minutos de forno + 2 horas de geladeira

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

(X) Doce

( ) Salgada

Ingredientes

Base:

100g de biscoito maisena

1/3 xícara (chá) de Qualy Cremosa Sem Sal derretida (55g)

Recheio:

360g de ricota

1 pote de Requeijão Tradicional Qualy (200g)

3 ovos (150g)

½ xícara (chá) de leite (120ml)

1 lata de leite condensado (395g)

Calda:

200g de goiabada cascão cortada em cubos

100ml de água

Modo de Preparo

Base:

1- Coloque as bolachas no processador e bata até obter uma farofa fina. Coloque essa farofa em uma tigela e misture com a Qualy Cremosa Sem Sal derretida. Espalhe a massa na base da assadeira, apertando bem para que fique firme, e reserve.

Recheio:

2- Coloque todos os ingredientes (ricota, Requeijão Tradicional Qualy, ovos, leite e leite condensado) no liquidificador e bata até que a mistura fica lisa. Despeje na assadeira, sobre a base de bolacha e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 30 minutos, ou até que as bordas da torta estejam douradas e o interior ainda macio. Retire do forno e deixe gelar por cerca de 2 horas antes de desinformar.

Calda:

3- Enquanto a torta assa, prepare a calda: coloque a goiabada e a água em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até que a goiabada derreta e se transforme em uma calda. Deixe esfriar e reserve.

Montagem:

4- Após desenformar a torta, já gelada, cubra com calda de goiabada e sirva a seguir.

Identificação de ingredientes alergênicos Ingrediente SEM GLÚTEN SEM LACTOSE SEM LEITE SEM OVOS SEM AÇÚCAR SEM INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL COM FRUTOS DO MAR SEM FARINHA DE TRIGO COM SOJA x COM AMENDOIM COM OLEAGINOSAS (amêndoa, avelã, castanhas…)

