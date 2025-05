Receita de arroz de forno de tomate com muçarela de búfala e manjericão e palitinhos de pão com queijo, alho e orégano sugeridas por Claybom

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Claybom Sabor Manteiga (20g)

2 dentes de alho picados (6g)

2 xícaras de arroz cozido (300g)

1 lata de tomate pelado (400g)

150g de muçarela de búfala picada

Folhas de manjericão a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

1- Leve uma frigideira ao fogo médio. Derreta a Claybom Sabor Manteiga e refogue o alho. Quando o alho estiver dourado, acrescente o arroz já cozido e em seguida o tomate pelado. Misture bem e desligue o fogo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

2- Pré aqueça o forno em temperatura média. Coloque o arroz já temperado em um refratário untado com Claybom Sabor Manteiga. Distribua a muçarela de búfala picada pelo arroz e leve ao forno por cerca de 20 minutos.

3- Retire do forno e decore com as folhas de manjericão. Sirva a seguir.

Identificação de ingredientes alergênicos Ingrediente SEM GLÚTEN x SEM LACTOSE SEM LEITE SEM OVOS x SEM AÇÚCAR x SEM INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL COM FRUTOS DO MAR SEM FARINHA DE TRIGO x COM SOJA x COM AMENDOIM COM OLEAGINOSAS (amêndoa, avelã, castanhas…)

PALITINHOS DE PÃO COM QUEIJO, ALHO E ORÉGANO

CLAYBOM SABOR MANTEIGA

20 unidades

Tempo de preparo: 30 minutos + 40 minutos de descanso + 20 minutos de forno

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

Massa:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo (580g)

1 colher (chá) de fermento biológico seco (4g)

1 colher (chá) de açúcar (4g)

1 colher (chá) de sal (5g)

6 colheres (sopa) de Claybom Sabor Manteiga derretida (60g)

¾ xícara (chá) de água (180g)

1 xícara (chá) de leite (240g)

Cobertura:

50g de margarina Claybom Sabor Manteiga derretida

1 colher (chá) de orégano

2 colheres (sopa) de alho em pó ou granulado (1g)

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado (35g)



Modo de Preparo

1- Reserve 1 xícara da farinha de trigo. Misture o restante da farinha e os ingredientes secos (fermento biológico, açúcar e sal) em uma tigela. Faça um buraco no meio dos ingredientes secos e coloque a Claybom Sabor Manteiga derretida, a água e o leite. Mexa com uma espátula, até formar uma massa que ainda estará um pouco grudenta.

2- Com a farinha reservada, polvilhe uma superfície e transfira a massa para ela. Vá trabalhando a massa com as mãos, adicionando farinha quando necessário, e sovando até obter uma massa lisa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e cubra com um pano limpo. Deixe em temperatura ambiente por cerca de 40 minutos, ou até que tenha dobrado de tamanho.

3- Enquanto a massa cresce, prepare a cobertura: em uma tigela, misture a Claybom Sabor Manteiga derretida, orégano e o alho e reserve.

4- Quando a massa tiver dobrado de tamanho, retire a massa da tigela e abra com um rolo. Corte tiras e com duas tiras, trance os palitos.

5- Transfira as tranças para uma assadeira forrada com papel manteiga. Pincele cada trança com a cobertura e polvilhe o parmesão ralado sobre elas. Asse por cerca de 20 minutos em forno pré-aquecido em temperatura média, ou até que os palitos estejam dourados. Retire do forno e sirva a seguir.

Identificação de ingredientes alergênicos Ingrediente SEM GLÚTEN SEM LACTOSE SEM LEITE SEM OVOS x SEM AÇÚCAR SEM INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL COM FRUTOS DO MAR SEM FARINHA DE TRIGO COM SOJA x COM AMENDOIM COM OLEAGINOSAS (amêndoa, avelã, castanhas…)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP