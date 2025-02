Se o bolo é o protagonista das celebrações, os docinhos são as estrelas que completam o show. Esta receita é um verdadeiro coringa para confeiteiros que desejam diversificar suas opções e encantar os clientes. Com combinações criativas e uso de ingredientes de alta qualidade, como as linhas Melken e TOP da Harald, ela é perfeita para transformar seu portfólio em uma vitrine irresistível.

Prática e lucrativa, essa receita oferece diferentes sabores em um único preparo, proporcionando facilidade para inovar e aumentar sua receita com produtos que impressionam pela sofisticação e sabor.

Prepare-se para criar doces únicos que farão sucesso em qualquer ocasião!

Receita de Mix de Docinhos Fáceis e Lucrativos



Ingredientes – Massa Base:

1000 g de leite integral

200 g de gema de ovo

400 g de leite condensado

80 g de amido de milho

80 g de manteiga sem sal

200 g de Chocolate Melken Branco

200 g de Chocolate Melken Meio Amargo

2 unidades de bolo branco à sua escolha

Ingredientes – Montagem dos Bombons:

50 g de coco seco ralado

50 g de avelãs picadas

Pasta de avelã

50 g de pistache picado

Pasta de pistache

100 g de nozes picadas

200 g de Cobertura TOP Caramelo

200 g de Cobertura TOP Branco

200 g de Cobertura TOP Avelã

200 g de Cobertura TOP Meio Amargo

Modo de Preparo

Massa Base:

Em uma panela, misture todos os ingredientes, exceto os chocolates e os bolos. Leve ao fogo médio, mexendo até ferver e engrossar. Divida a massa em duas partes. Adicione o Chocolate Melken Branco em uma metade e o Melken Meio Amargo na outra, misturando até formar cremes homogêneos. Cubra cada creme com filme plástico em contato direto e deixe esfriar completamente.

Preparação das Bases:

Base Branca: Misture o creme branco com o bolo branco esfarelado.

Base de Chocolate: Misture o creme de chocolate com o bolo de chocolate esfarelado.

Montagem e Finalização:

Coco: Misture 300 g da massa branca com coco seco ralado, modele bolinhas de 18 g, banhe na Cobertura TOP Meio Amargo e finalize com coco ralado.

Nozes: Adicione 100 g de nozes moídas a 300 g da massa branca, modele camafeus de 18 g, banhe na Cobertura TOP Caramelo e finalize com um quarto de noz.

Pistache: Misture 50 g de pistache picado a 300 g da massa branca, modele bolinhas de 18 g, banhe na Cobertura TOP Branco com pasta de pistache e decore.

Avelãs: Misture 50 g de avelãs picadas a 300 g da massa de chocolate, modele bolinhas de 15 g com uma avelã tostada no topo, banhe na Cobertura TOP Avelã e finalize com riscos de Cobertura TOP Meio Amargo.

Rendimento: Aproximadamente 300 unidades

Transforme suas encomendas em verdadeiras experiências de sabor com essa receita.

Conheça TOP:

TOP é a primeira marca de coberturas fracionadas do Brasil, lançada em 1993, que entrega facilidade de uso, sem abrir mão do sabor e da qualidade para as receitas. Com produtos de alta performance, consegue unir praticidade, já que não precisa de temperagem, e o melhor rendimento, tendo em vista que uma camada fina cobre com facilidade a superfície desejada, deixando o destaque do sabor para o recheio! E, é claro, decora com muita facilidade, deixando as sobremesas e doces com um aspecto brilhante e delicioso! A marca faz parte do portfólio de produtos da Harald, uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado.

Conheça Melken:

Melken é a marca de chocolates nobres da Harald, reconhecida e recomendada por confeiteiros de todo o país pela facilidade de derreter e temperar, por ter muita indulgência e muito sabor, que elevam sua percepção de qualidade. O chocolate é ideal para qualquer receita porque molda, recheia e decora com o melhor rendimento e brilho. O portfólio Melken é apresentado em diversos formatos: barras, gotas, pó ou para decoração, além de contar com produtos prontos para uso, como ganaches, docinhos e recheios. Uma linha diversa e acessível para uso nos mais diferentes preparos e oportunidades.

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

