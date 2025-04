Receita Federal apreende vinhos e uísques contrabandeados em São Paulo

Uma operação da Receita Federal realizada na manhã desta terça-feira (15) resultou na apreensão de garrafas de vinho e uísque contrabandeadas em um estabelecimento na Rua Barão de Ladário, no bairro do Brás, em São Paulo.

Além de bebidas sem procedência, foram encontradas mercadorias comercializadas sem registro nos órgãos competentes.

O contrabando e o descaminho de bebidas alcoólicas representam um grave problema no Brasil, provocando um rombo bilionário nos cofres públicos, trazendo graves prejuízos às empresas que operam legalmente e colocando em circulação produtos sem qualquer controle de origem e qualidade.

Receita de olho

“Bebidas alcoólicas que entram no país sem passar por controle sanitário, não possuem garantia de qualidade, oferecem riscos e representam uma concorrência desleal”, alerta Cristiane Foja, presidente-executiva da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE).

Além de prejudicar a economia, as bebidas contrabandeadas e descaminhadas comprometem a experiência de consumo. No caso dos vinhos, por exemplo, o armazenamento e o transporte sem o cuidado necessário alteram as características da bebida, comprometendo aroma, sabor e qualidade. É o que os especialistas chamam de “vinho cozido”.

Há décadas, a ABRABE atua de forma ativa no enfrentamento ao mercado ilegal, por meio de campanhas de conscientização e treinamentos técnicos para as frentes de repressão como Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e PROCONs. As capacitações ajudam agentes públicos a identificar, com rapidez, bebidas adulteradas, falsificadas, contrabandeadas ou descaminhadas. Nos últimos cinco anos, mais de 1,5 milhão de garrafas ilegais chegaram ao conhecimento da entidade e foram apreendidas em ações de repressão.

Como reconhecer bebidas ilegais?

A ABRABE orienta os consumidores a ficarem atentos a sinais de irregularidades, como:

Desconfie de preços muito abaixo do mercado;

No contrarrótulo, as informações obrigatórias, como lista de ingredientes, origem, registro do MAPA, devem estar escritas em português;

Escolha pontos de venda de confiança.

A sociedade tem um papel fundamental neste combate. A ABRABE reforça que denúncias de produtos ilegais podem ser feitas pelo e-mail denúncia @abrabe.org.br.

Sobre a ABRABE

Fundada em 1974, a Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE atua pelos interesses setoriais de fabricantes e importadores de bebidas no Brasil, sendo a única entidade que representa exclusivamente bebidas alcoólicas em todas as suas categorias. Atualmente, são 33 associadas, contemplando empresas nacionais e multinacionais, que, juntas, representam um mercado bastante diversificado de bebidas alcoólicas no Brasil. A ABRABE atua com base em cinco propósitos estratégicos: desenvolvimento econômico do setor; sustentabilidade na cadeia de valor; relação responsável entre bebidas alcoólicas e sociedade; ambiente saudável de concorrência; e oportunidades de aprimoramento do mercado. Os principais temas de sua pauta são: consumo responsável, crescimento e excelência regulatória do setor, combate ao mercado ilegal e o vidro.

