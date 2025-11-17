As obras de reconstrução da passarela que liga a Rua Pacaembu à Rua Marília, no bairro Jardim Primavera, região do Parque Novo Mundo, entraram na reta final. As equipes iniciaram nesta quinta-feira (13) o serviço de concretagem do calçamento, que deve ser concluído nos próximos dias. Os trabalhos são executados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), com o objetivo de garantir mais segurança aos moradores que utilizam esse acesso no dia a dia.

Após a fase de concretagem, o próximo passo é a instalação dos novos alambrados em todo o entorno. Desde o início das melhorias, o local já recebeu substituição de 20 metros de tubulação, construção de um novo muro-ala para proporcionar mais estabilidade, reforço na estrutura de concreto e recomposição de talude. Devido à complexidade dos trabalhos e visando a segurança da população, a passarela permanecerá interditada até a conclusão da obra.

Obra

“Essa é uma obra importante para os moradores da região, por se tratar de um acesso muito utilizado no dia a dia. A intervenção está sendo feita com todo o cuidado técnico necessário, garantindo mais segurança e durabilidade à estrutura. Nosso objetivo é entregar uma passagem totalmente recuperada e segura para a população”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por se tratar de uma Área de Preservação Permanente, a Secretaria de Obras obteve todas as autorizações necessárias para a execução do serviço, garantindo a realização dos trabalhos em conformidade com a legislação ambiental e contribuindo para a preservação do meio ambiente local.