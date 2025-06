A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta terça-feira (17) a reconstrução de um sarjetão localizado no cruzamento da Rua São Tarcísio com a Avenida da Música, no Jardim Esplanada.

A intervenção teve como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais no local, a fim de preservar o pavimento e evitar transtornos aos moradores. Após a construção do novo sarjetão, as equipes executaram a recomposição da massa asfáltica da via.

“Seguimos atuando em diversas frentes para garantir mais qualidade na infraestrutura da nossa cidade. Esse tipo de serviço é fundamental para melhorar o escoamento da água da chuva e conservar o asfalto, evitando problemas futuros e trazendo mais segurança e conforto para quem transita pelo local”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

