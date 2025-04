Com recorde de mortes, Americana entra em nova fase no combate à dengue

Na semana em que se chegou ao recorde de mortes causados pela dengue, Americana decidiu entrar em nova fase no combate à doença.

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu intensificar as ações de combate à dengue e o envolvimento da sociedade para conter o avanço da doença. Em reunião da Sala de Situação Municipal de Prevenção e Controle de Arboviroses, nesta sexta-feira (4), na sede da pasta, foram discutidas estratégias para reforçar a conscientização sobre o tema e promover um “Dia D” de mobilização.

Antes do recorde de mortes, a prefeitura decidiu

entrar em situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue.

“Esse é um momento muito importante onde a Secretaria de Saúde se reúne com demais segmentos da sociedade para fazermos os informes epidemiológicos, mostrando a situação da dengue na cidade, todas as ações realizadas. Intensificamos as ações de combate à dengue, o município decretou emergência em saúde, mas precisamos da ajuda de todos, de mobilizar toda a sociedade para um ‘Dia D’ de mobilização, com todos os segmentos da cidade trabalhando juntos no combate à dengue”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O secretário reforçou que a rede municipal está preparada para atender os casos suspeitos e alertou sobre a importância da atenção aos sintomas e da busca imediata por atendimento.

“O munícipe que tiver sintomas deve procurar a rede de saúde para atendimento e tratamento imediato. A procura tardia para o atendimento e tratamento pode ser um dos motivos de óbito. Por isso, não devemos subestimar os sintomas da doença. É importante procurar atendimento, fazendo o tratamento prescrito corretamente, seguindo as recomendações de repouso, hidratação e alimentação”, completou.

Até esta sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica confirmou 4.872 casos positivos e 17 óbitos relacionados à doença no município em 2025. As regiões com os maiores números de casos são Cidade Jardim (318), Antônio Zanaga (241), Parque da Liberdade (238), Jardim da Paz (184) e Jaguari (160).

A relação completa, assim como outras informações, podem ser consultadas no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner da campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, na página inicial.

Orientações à população

Na estrutura da rede pública de saúde, casos leves – como febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar – devem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde são feitos os testes rápidos. Para sintomas persistentes, fatores de risco (como hidratação inadequada e febre contínua) ou em pacientes vulneráveis – idosos, gestantes e crianças menores de dois anos –, o recomendado é buscar o Pronto Atendimento do Antônio Zanaga ou as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José, na região da Cidade Jardim, ou Dona Rosa, na região do Parque Gramado.

A Secretaria de Saúde também chama a atenção para os cenários graves, com pacientes com sinais de alerta, como sangramentos, hipotensão persistente, vômito constante e presença de comorbidades. Nestes casos, é importante se dirigir rapidamente ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Sala de Situação e articulação intersetorial

A Sala de Situação é a responsável pela coordenação das ações e pelo monitoramento dos indicadores epidemiológicos, como incidência de casos, taxa de letalidade e índices de infestação, com a participação de diferentes setores da administração municipal.

Na reunião desta sexta-feira, também estiveram presentes o vereador Fernando da Farmácia, o secretário de Administração, Eduardo Flores, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, a superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges, a diretora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, além de representantes do Gabinete do Prefeito Chico Sardelli, das secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Comunicação e Tecnologia da Informação, Educação, Cultura e Turismo, Governo, Assistência Social e Direitos Humanos, Fazenda e Meio Ambiente. Também contaram com representantes o DAE (Departamento de Água e Esgoto), GAMA (Guarda Municipal de Americana), Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde) e ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Campanha e ações

Desde fevereiro, está em curso a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, parte do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD). Com apoio das secretarias municipais e da sociedade civil, as ações incluem mutirões de limpeza, nebulização – tanto a com bombas costais (de casa em casa) quanto a veicular (fumacê) –, visitas domiciliares, distribuição de folders, materiais informativos e uso de drone para identificação de criadouros em imóveis fechados.

Um novo material, incluindo cartilha e check-list, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo tem sido utilizado em atividades com professores e alunos. O município produziu este ano cerca de 200 mil folders, que estão sendo distribuídos à população pelos agentes de controle durante as visitas de casa em casa, bem como nas ações educativas.

Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por equipe multiprofissional, de diversos setores da Saúde, o qual elaborou um Plano de Contingência e Fluxograma para padronizar, controlar e fazer a vigilância dos atendimentos.

A Secretaria de Saúde implementou um sistema online de monitoramento baseado em Inteligência Artificial (IA), que auxilia os profissionais de saúde no acompanhamento dos casos em tempo real.

Para reforçar as ações de monitoramento dos casos, a Prefeitura contratou 24 agentes de promoção de saúde por meio de concurso público. Eles estão atuando no monitoramento de pacientes sintomáticos e na prevenção da dengue nas unidades de saúde, conforme critérios do Plano de Contingência local.

Vacinação

A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – nas unidades da Praia Azul e São Vito, o atendimento ocorre das 8h às 20h.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” tem o apoio e a parceria de outros setores, como as secretarias de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.

