Recuperação de veículos pela GAMA cresce pelo 4º ano seguido

Mais notícias da cidade e região

A recuperação de veículos furtados ou roubados, realizada pela GAMA (Guarda Municipal de Americana), cresceu pelo quarto ano consecutivo. Em 2024, 149 deles foram identificados após o cometimento dos crimes, segundo dados da corporação. O número representa 8% de aumento em relação a 2023. Na comparação com 2021, o crescimento é de 88%. O avanço ocorreu no mesmo ano em que o alcance da Muralha Digital foi expandido.

“Os investimentos que temos feito na segurança da nossa cidade se refletem em diferentes frentes, sendo que uma delas é o desempenho dos servidores que atuam diariamente para defender a população. Temos tido um olhar especial para a tecnologia na Guarda Municipal, para ajudar na efetividade do trabalho dos patrulheiros”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Os números da GAMA mostram a evolução contínua na recuperação de veículos no município nos últimos anos. Em 2021, foram 79; em 2022, 106; em 2023, 139, antes dos 149 em 2024.

No ano passado, a Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da corporação, alcançou 100% das entradas e saídas do município, com funcionamento 24 horas por dia, assim como outros pontos estratégicos, incluindo a região central. O sistema da GAMA também oferece suporte à Polícia Militar e à Polícia Civil, ampliando o alcance das informações coletadas por todas as esferas de segurança pública.

Ainda em 2024, o prefeito Chico Sardelli inaugurou o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que recebe e faz o gerenciamento das informações de todas as câmeras do município, de forma integrada com a Muralha, além de receber solicitações para o atendimento de ocorrências.

“O investimento da gestão Chico e Odir em tecnologia, com a inauguração do CSI, possibilitou a troca de informações com os municípios vizinhos e com o Estado, que acabou auxiliando na identificação de veículos e, consequentemente, em mais recuperações”, afirma o comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva.

Além do monitoramento da cidade em tempo real, a GAMA também pode ser acionada pela população pelo número de telefone 153 e pelo WhatsApp (19) 3461-8631.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP