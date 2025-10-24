Oportunidades são para lojas em Americana, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré

Se você está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho, desenvolver novas habilidades e crescer profissionalmente dentro de uma empresa sólida e reconhecida, esta é a hora! A Rede de Supermercados Pague Menos está com vagas abertas em diversas áreas e unidades localizadas nas cidades de Americana, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

As vagas contemplam diferentes setores e níveis de experiência, desde funções operacionais até administrativas. Há oportunidades nos departamentos de Administração da loja, Frente de caixa, Hortifruti, Meio de loja, Açougue, Padaria, Frios, Rotisserie e Fundo de loja.

Essa variedade de áreas permite que profissionais com perfis diversos encontrem o espaço ideal para colocar em prática suas habilidades, aprender novas funções e construir uma trajetória sólida dentro do varejo alimentar, um segmento que continua em plena expansão e oferece estabilidade, aprendizado contínuo e crescimento profissional.

Os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades da Rede de Supermercados Pague Menos em Americana, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste ou Sumaré, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É importante conferir o endereço completo das lojas no site oficial: www.superpaguemenos.com.br/unidades .

Para participar, é necessário apresentar a documentação completa:

Carteira de Trabalho (digital ou impressa)

Documento de identidade (RG) e CPF

Comprovante de endereço

Comprovante de escolaridade

Currículo atualizado

As vagas também são para candidatos PCD, lembrando que é importante levar laudo médico atualizado. Ter todos os documentos em mãos agiliza o processo e aumenta as chances de avançar para as próximas etapas de seleção.

Fazer parte da equipe da Rede de Supermercados Pague Menos é integrar uma empresa que tem como principal valor o cuidado com as pessoas. São mais de oito mil colaboradores que, juntos, constroem diariamente uma trajetória marcada pelo comprometimento, pela excelência e pelo espírito de equipe.

Com um ambiente dinâmico, colaborativo e cheio de oportunidades, a Rede acredita que valorizar o capital humano é o primeiro passo para continuar crescendo. A empresa investe constantemente em programas de capacitação, treinamentos técnicos e comportamentais, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional de cada colaborador.

Para garantir bem-estar, estabilidade e qualidade de vida, o Supermercados Pague Menos oferece um pacote de benefícios completo e atrativo, com diferenciais que reforçam o cuidado com cada membro da equipe. Entre eles estão:

Vale-alimentação de até R$ 400,00

Assistência médica e odontológica com valores acessíveis

Cartão compras Pague Menos

Empréstimo consignado

Seguro de vida

Vale-transporte

Marmitex gratuita aos sábados e domingos

Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Treinamentos e programas contínuos de capacitação

Ao abrir novas vagas, a Rede de Supermercados Pague Menos reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional. As contratações contribuem diretamente para movimentar a economia local e fortalecer o vínculo da empresa com as comunidades onde atua, um reflexo da sua visão de futuro sustentável e responsável.

As vagas disponíveis e os detalhes dos processos seletivos podem ser consultados no site oficial: www.superpaguemenos.com.br/vagas e também no LinkedIn da empresa: linkedin.com/company/paguemenos .