A Rede Gastronômica do Santa Bárbara Rock Fest 2025 segue com inscrições abertas para empreendedores e estabelecimentos do setor gastronômico interessados em participar do evento via site www.culturasbo.com/editais. A iniciativa faz parte do Edital de Chamamento Público reaberto pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o objetivo de organizar e valorizar a presença da gastronomia local e regional nos eventos e ações culturais do Município.

A análise e seleção para participação nos eventos/ações será feita pela Secretaria e Comtur, de acordo com as necessidades exigidas para cada iniciativa, bem como a disponibilidade estrutural do local de realização.

Em caso de dúvidas, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464.9424.

Evento

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio do Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.