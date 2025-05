A rede municipal de Educação de Americana apresentou avanços expressivos no aprendizado dos estudantes, com resultados acima das médias nacionais em Língua Portuguesa e Matemática. Os dados fazem parte da análise “Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede)”, com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e estão disponíveis no portal QEdu.

Nos 5º anos, o percentual de alunos com aprendizado adequado em Português cresceu de 71% para 75% entre 2021 e 2023. Em Matemática, o índice subiu de 66% para 68%. Ambos os resultados estão acima da média nacional, que é de 54% em Português e 43% em Matemática.

Já entre os estudantes dos 9º anos, os avanços foram de três pontos percentuais em Português, passando de 48% para 51%, e de quatro pontos em Matemática, de 26% para 30%. As médias brasileiras mais recentes são de 36% e 16%, respectivamente.

Prefeito destaca políticas públicas

“Os dados do estudo demonstram a efetividade das políticas públicas para a Educação municipal adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi desde 2021. Crescemos em todos os índices, o que é motivo de muito orgulho, com destaque especial para o incremento em Matemática entre os estudantes do 9º ano e em Língua Portuguesa entre estudantes dos 5º anos. Agradeço o esforço e dedicação dos gestores e professores responsáveis por estes resultados”, destaca o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os índices positivos reforçam outro estudo, divulgado em março, quando Americana conquistou o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas de destaque no programa Alfabetiza Juntos. O reconhecimento de destaque na alfabetização premiou o desempenho de quatro escolas da rede municipal de Educação: os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Anísio Spínola Teixeira (CIEP São Jerônimo) e Philomena Magaly Makluf Rossetti (CIEP São Vito) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Milton Santos e Florestan Fernandes.