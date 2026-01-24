São 5,3 mil alunos esperados em 25 unidades escolares; professores voltam no dia 3 para planejamento pedagógico

A Secretaria de Educação de Nova Odessa informou que o ano letivo na rede de ensino do município terá início no dia 5 de fevereiro. Antes da volta às aulas, professores, educadores, auxiliares e equipes gestoras retomam as atividades em 3 de fevereiro, quando participam do planejamento pedagógico. Ao todo, as 25 unidades escolares municipais receberão, aproximadamente, 5,3 mil alunos.

Nas Creches, as crianças do período da manhã entram às 7h40 e saem às 12h, no período da tarde o horário é das 12h às 16h20, e o período integral começa a funcionar em novo horário, das 7h40 às 16h20. Nas EMEIs, o período da manhã vai das 7h às 10h50, o período da tarde é das 13h às 16h50, e o integral das 7h às 14h40. Já no Ensino Fundamental, as aulas do período da manhã acontecem das 7h às 11h50, da tarde vai das 13h às 17h50, e as aulas no período integral é das 7h às 15h40.

Também no dia 5 de fevereiro serão realizadas as reuniões com pais e responsáveis, fortalecendo a integração entre família e escola. Os encontros acontecerão em dois horários, às 7h30 para as turmas da manhã, e às 13h30 para as turmas da tarde.

Os primeiros dias de aula serão destinados à fase de adaptação, com atenção especial às crianças que estão ingressando em novas etapas de ensino. Na Educação Infantil, os alunos das Creches (Berçário e Maternal) terão a permanência ampliada de forma gradual: primeiro dia 1, hora; segundo dia, 2 horas; terceiro dia, 4 horas; quarto dia, 6 horas; e quinto dia, 8 horas.Essa carga horária poderá ser reduzida ou ampliada conforme a adaptação de cada criança.

Já para a pré-escola (fase 1 e fase 2) e para os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, a adaptação ocorrerá durante a primeira semana de aula, com 50% da carga horária diária.

A Secretaria de Educação informou ainda que a entrega dos kits de material escolar aos alunos da rede municipal está prevista para o mês de março, com data a ser divulgada posteriormente.