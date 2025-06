Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste entram em férias a partir de segunda-feira (30). São 15,6 mil estudantes matriculados que frequentam a Educação Infantil (Creche e Jardim I e II), Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Mais de 2 mil funcionários também entram em férias. As aulas retornam no dia 4 de agosto.

Os professores e funcionários retornam no dia 30 de julho para planejamento e organização escolar. A Secretaria de Educação permanece com atendimento normal durante as férias escolares de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, na Rua Graça Martins, 680, Centro. O telefone para contato é (19) 3464.9449.

