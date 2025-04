O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou uma nova Indicação na Câmara Municipal solicitando melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento da Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher com a Avenida Antônio Centurione Boer, especialmente no trecho que dá acesso à Rodovia Anhanguera.

Segundo o parlamentar, esse é um pedido antigo de seu mandato, motivado pelo alto fluxo de veículos e pelos constantes relatos de motoristas e pedestres que enfrentam situações de risco no local. O cruzamento é uma das principais rotas de ligação entre bairros da região e a rodovia, e nos horários de pico, a circulação intensa de carros, motos e caminhões torna o trânsito confuso e perigoso.

“A falta de sinalização adequada, tanto horizontal quanto vertical, compromete a segurança de todos que passam por ali. É uma demanda que venho acompanhando há bastante tempo, pois é clara a necessidade de reforçar a orientação para os condutores e organizar melhor o fluxo naquele ponto estratégico”, afirmou Paulo Eduardo.

Na indicação, o vereador solicita que a prefeitura, por meio da Utransv, avalie a instalação de novas placas, pinturas de solo, faixas de retenção e, se necessário, redutores de velocidade ou semáforos. O objetivo é garantir mais segurança, fluidez e tranquilidade a quem utiliza o cruzamento diariamente.