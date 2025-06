Reforma de apartamento explora dimensões generosas da varanda e agrega soluções como a inserção de um passa-prato na cozinha

No imóvel localizado no bairro da Mooca, na zona leste da capital paulista, arquiteta Rosangela Pena destaca o desejo dos moradores de aproveitar a área social em família e de conviver constantemente com a alegria de recepcionar seus convidados

Para que um imóvel se torne um lar, é necessário que o lifestyle da família seja designado através do projeto de arquitetura. Esse foi exatamente o caso de uma família, formada por um casal, filha e pet, que mora na capital paulista e que adora receber!

Experiente arquiteta Rosangela Pena, à frente do seu escritório homônimo, foi designada pelos proprietários para realizar a reforma do apto de 165m² que teve o layout remodelado com a adição de boas ideias e recursos que se conectaram com a essência dos moradores.

Na área social, a integração entre as salas de estar, jantar e a varanda, com suas faces gourmet e de convivência, foi implantada tanto para a vivência entre eles quanto para o prazer de estarem sempre ladeados por amigos e familiares. A profissional enfatiza que cada detalhe estético revela a combinação entre a base cromática estabelecida e os materiais definidos por ela. “O mix entre tons amadeirados e cores neutras nos permitiu entregar ambientes harmoniosos e que propiciam as sensações que sempre sonhamos: aconchego e amplitude”, avalia ela sobre o moodboard implantado

Tal qual um pórtico, a viga revestida com madeira segue a mesma referência da tonalidade evidente na marcenaria área gourmet e no ripado da bancada. Na sala de jantar, a parede espelhada coopera no intuito de tornar o ambiente mais espaçoso | Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | FOTO: Sidney Doll

Área gourmet prática e muito bem elaborada

Perfeita para os finais de semana, a varanda foi composta pela churrasqueira a gás com uma disposição completa da bancada e a ilha que acoplou as cervejeiras, que deixam as bebidas na temperatura certa e à mão. Para o acabamento, Rosangela elegeu a lâmina sinterizada, com efeito marmorizado, que somou à proposta visual do projeto e por entregar os benefícios da facilidade de limpeza e a despreocupação na usabilidade do dia a dia por ser resistente aos impactos e às altas temperaturas.

Na marcenaria planejada pela arquiteta Rosangela Pena para a área gourmet, o puxador cava é eficiente e discreto. A bancada tanto aproxima o casal de seus visitantes, em função das banquetas, como é apoio para que possam se servir | FOTOS: Sidney Doll

Na intersecção invisível entre o gourmet e a espécie de sala íntima formada na outra ponta da varanda, a mesa redonda foi complementada pela naturalidade da palhinha evidente no encosto das cadeiras | Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | FOTO: Sidney Doll

Como um oásis de descanso, na varanda Rosangela idealizou um cantinho despojado que serve como uma segunda sala. Nos generosos sofás-poltronas, o espaço evoca bem-estar e a naturalidade novamente deu o tom com a madeira evidenciada nos móveis – incluindo a estante e a caixa ripada que disfarça a condensadora do ar-condicionado.

Na parede, serralheria e madeira se fundem para criar uma estante minimalista que fez da televisão um elemento ‘flutuante’ junto do painel, executado em porcelanato orgânico. A arquiteta Rosangela Pena conta que o elemento foi instalado peça por peça para entregar um toque mais campestre. Destaque também para o tapete de sisal sintético| FOTO: Sidney Doll

Para simplificar a limpeza do piso da varanda, considerando a utilização da churrasqueira e a presença do cachorrinho, que faz parte da família, a reforma incluiu a instalação de porcelanato. Já na sala, o piso foi restaurado, aproveitando a madeira já existente. Soluções arquitetônicas que otimizam o cotidiano Antes da reforma, a planta original da cozinha dispunha de três portas que a deixava segregada. Todavia, considerando a relevância de tê-la, de certa forma, interligada com a área social, o projeto realizado pelo escritório incluiu um passa-prato para facilitar a transição. A movimentação arquitetônica ainda possibilitou encaixar uma despensa e uma bancada sob medida para as refeições rápidas.

Nas transformações empreendidas, a posição, que antes contava com uma porta, tornou-se o passa-prato. O item simplifica a rotina do servir, especialmente nas ocasiões em que os moradores estão com seus convidados. “Entregamos uma forma eficiente de transitar com os alimentos prontos, sem a necessidade de dar volta em todo o ambiente“, diz a arquiteta Rosangela Pena | FOTOS: Sidney Doll

Sobre a arquiteta Rosangela Pena

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, Rosangela Pena comanda o escritório de arquitetura e interiores em São Paulo; atuando há mais de 20 anos na área, visando integrar sofisticação, funcionalidade e conforto para dar vida a projetos inovadores e contemporâneos com uma qualidade excepcional. A equipe do escritório Rosangela Pena Arquitetura é formada por um time de profissionais bem entrosados e competentes, sendo cada um uma peça fundamental para o funcionamento do escritório como um relógio.

