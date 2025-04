A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, concluiu a revitalização do piso do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. A reforma, que também inclui a revisão do sistema de ar-condicionado, tem como objetivo oferecer mais conforto ao público que frequenta o espaço para atividades culturais e educacionais.

As etapas realizadas envolveram a remoção do carpete antigo, a aplicação de produto para selagem de trincas e a instalação de um piso de cimento queimado, escolhido pela durabilidade e resistência.

O auditório é um espaço multiuso, utilizado para apresentações da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, ensaios da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e da Orquestra Sinfônica Municipal, além de cerimônias, mostras culturais e eventos institucionais.

Além do auditório, a área de eventos do CCL também recebeu melhorias: nova pavimentação e iluminação em LED, já concluídas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e a construção de novas escadas, atualmente em andamento. As obras de ampliação visam tornar o espaço mais confortável e acessível para o público das atividades previstas para este ano.

“Em parceria com as secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, estamos preparando o CCL para acolher, com conforto e qualidade, o público presente nos grandes eventos anunciados pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. As melhorias internas também qualificam o ambiente utilizado por servidores e artistas da cidade, em um esforço para alavancar os equipamentos públicos ligados à cultura e ao turismo”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, também reforçou o compromisso da administração. “As melhorias na infraestrutura do CCL mostram o compromisso da administração em valorizar os espaços culturais de Americana. Trabalhamos para entregar ambientes mais modernos, seguros e confortáveis para receber a população nos eventos e atividades que movimentam a cidade ao longo do ano”, afirmou.

O Calendário de Eventos 2025 de Americana, elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo, prevê cinco grandes eventos no CCL: o 3º Rota Cervejeira em maio, a 4ª Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) entre maio e junho, o 3º Rock Day Festival em julho, o Festival “Itália na Brasil” em setembro e o Festival Literário de Americana (Fliam) em outubro.