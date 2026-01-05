Atendimento será temporariamente realizado em novos endereços; previsão de retorno é dia 8 de janeiro

A Prefeitura de Nova Odessa informa à população sobre mudanças temporárias no atendimento das Farmácias Central e de Alto Custo, devido a reforma no prédio localizado na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, nº 150, Centro.

* Farmácia de Alto Custo: Já se encontra atendendo em endereço provisório, na Secretaria de Saúde, Rua Waldemar Ignowski, nº 03 – Bosque dos Cedros, telefone: (19) 3466-2493.

* Farmácia Central: O atendimento que seria retomado nesta terça-feira (06/01), no endereço habitual, será temporariamente suspenso até a conclusão das obras. Nesse período, a dispensação de medicação será feita na Farmácia do PA Alvorada, localizado na Rua das Imbuias, nº 355 – Jardim Alvorada, telefone: (19) 3498-2732.

A previsão atual é de que os serviços voltem ao endereço da Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma no dia 8 de janeiro, podendo haver prorrogação deste prazo conforme o andamento dos serviços.