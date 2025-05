Dados divulgados pela APAS (Associação Paulista de Supermercados) mostram que a região de Campinas registrou um crescimento de 8% no número de estabelecimentos do setor supermercadista em 2024, passando de 3.448 em 2023 para 3.714 no ano passado.

Os dados englobam os 86 municípios da Regional Campinas da APAS (Associação Paulista de Supermercados). Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram inaugurados 492 novos estabelecimentos, incluindo supermercados, hipermercados, atacadistas, hortifrutis e lojas de condomínio.

No mesmo período, a região de Campinas observou o fechamento de 226 lojas, o que representou um saldo líquido de 266 novas lojas.

A abertura de novos estabelecimentos também reflete na criação de novos postos de trabalho. No ano passado, os supermercados da região de Campinas empregaram 111.249 pessoas – 61.752 mulheres e 49.497 homens – , o que representou um crescimento de quase 2% em relação aos 109.647 trabalhadores que atuavam no setor em 2023.

Em nível estadual, o setor emprega diretamente mais de 689,7 mil pessoas, distribuídas em 26.965 estabelecimentos. Desse total, 19% são empresas de grande porte, 16% de médio porte, 48% de pequeno porte e 17% correspondem a microempreendedores individuais (MEIs).

