Região de Campinas tem opções de passeios, gastronomia e hotéis com programações para as férias de julho

Um dos principais polos industriais e científicos e um dos cinco principais destinos de negócios do Brasil, a região de Campinas também tem opções para quem busca pelo turismo de lazer e gastronômico nos finais de semana e nas férias escolares de julho. Além da proximidade dos parques temáticos, os turistas encontram na região opções de atividades esportivas nas montanhas, passeios de maria fumaça, visitas a fazendas históricas, além de alta gastronomia nos distritos de Joaquim Egídio e Sousa e dos estabelecimentos instalados nos hotéis da cidade.

Quem quer aproveitar a estadia em Campinas e conhecer um pouco a cidade e a região, além dos parques na região de Itupeva, existem várias opções de passeios. Um deles é o Pico das Cabras, no Distrito de Joaquim Egídio, onde ficam trilhas para quem gosta de atividades na natureza como corrida e bicicleta. O passeio de Maria Fumaça por áreas históricas no trecho entre Campinas e Jaguariúna é outra opção para os turistas.

Para as famílias que preferem espaços mais reservados e com atrações variadas, a região dispõe de uma ampla e bem estruturada rede hoteleira, que também preparou programações especiais para o período. O Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, além de sua infraestrutura para todas as idades programou uma série de atividades para as férias de julho, voltadas para toda a família.

A Rede Vitória Hotéis, opera cinco hotéis na região – três em Campinas (Vitória Hotel Concept Campinas, Residence NewPort e Vitória Hotel Express Dom Pedro), um em Indaiatuba, (Vitória Hotel Convention Indaiatuba) e outro em Paulínia (Vitória Hotel Convention Paulínia).

Gastronomia

A gastronomia é outro atrativo da região de Campinas para as férias, seja para quem estiver hospedado ou quer fazer um passeio com a família nos finais de semana. Com cerca de 17 mil estabelecimentos de diversas raízes gastronômicas, a região concentra o maior número de casas no Interior do Estado.

“O polo gastronômico na região de Campinas é rico e diversificado e atrair milhares de visitantes todo final de semana”, diz André Mandetta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas. “Temos opções que vão dos botecos à alta gastronomia de casas de ruas, shoppings, nos distritos e hotéis”, acrescenta ele.

A Rede Vitória Hotéis é um exemplo da boa gastronomia regional. O Bellini Ristorante, de cozinha contemporânea, e o Kindai, de comida japonesa, estão localizados dentro do Vitória Hotel Concept de Campinas. O Vitória Hotel Convention Indaiatuba conta com o Vick Bar e Cozinha, enquanto o Vitória Hotel Convention Paulínia dispõe do Vitorino Pizza e Culinária.

O Royal Palm Plaza Resort dispõe de um complexo com sete opções de restaurantes e bares. Entre eles está o Bar Pessoa, com apresentações musicais ao vivo. O complexo oferece uma gastronomia rica e variada, com destaque para o Restaurante Vila Royal, que serve feijoada aos sábados. Para os apreciadores da culinária francesa, o resort conta com o Bistrô La Palette. Durante o mês de julho, a adega Cave do Douro – que abre apenas nessa época do ano – promove o Festival de Inverno, com opções de fondues e raclette.

