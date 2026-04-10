Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I em Hortolândia e Sumaré resultaram em detenções e flagrantes na quinta-feira (9)

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 48º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I), registrou uma série de ocorrências nesta quinta-feira (9) nas cidades de Hortolândia e Sumaré, resultando em prisões por adulteração de sinal identificador de veículo, captura de procurado por homicídio e violência doméstica.

Na madrugada, em Hortolândia, policiais foram informados via COPOM sobre uma motocicleta com dois indivíduos suspeitos de envolvimento em roubo. A equipe localizou os suspeitos pela Avenida Brasil, no Jardim Amanda II, e realizou a abordagem. Durante a ação, foram encontradas duas chaves pertencentes a uma motocicleta roubada, reconhecidas posteriormente pela vítima.

Após consulta, os policiais constataram que o veículo utilizado pelos suspeitos possuía baixa permanente e circulava com placa adulterada. Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada com base no artigo 311 do Código Penal. Um dos envolvidos permaneceu preso, enquanto o outro, menor de idade, foi liberado.

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Já no período da tarde, em Sumaré, durante patrulhamento no Jardim Bom Retiro, a equipe abordou um homem de 42 anos em atitude suspeita na Rua Antônio Carlos dos Santos. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, consulta ao sistema apontou um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal). O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda em Sumaré, no período da tarde, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Amizade, na Vila Soma. No local, uma mulher de 46 anos relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, de 38 anos, que estaria armado com uma faca e teria tentado contra sua vida. A agressão foi interrompida pelo filho da vítima, uma criança de 9 anos, que interveio na situação.

Com o agressor ainda presente na residência, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.