Casos foram atendidos pela Polícia Militar nas cidades de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia

Neste domingo (30) foram registradas três ocorrências graves envolvendo violência doméstica e descumprimento de medida protetiva nas cidades de Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré, todas resultando na prisão dos agressores. As ações foram atendidas pelo 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

Nova Odessa: mulher agredida no Centro e agressor preso

Durante a madrugada, em patrulhamento pela Avenida Carlos Botelho, no Centro de Nova Odessa, policiais militares flagraram um casal em vias de fato. Ao perceber a viatura, o homem jogou a mulher ao chão e tentou fugir, mas foi detido poucos metros depois.

A vítima relatou ter sido agredida com socos no tórax, braços e pescoço. Além disso, afirmou aos PMs possuir medida protetiva contra o ex-companheiro. Ela foi encaminhada ao hospital, onde as lesões foram confirmadas. O agressor acabou levado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Hortolândia: mãe com bebê no colo pede socorro após agressões

Já durante o período da noite, em Hortolândia, equipes da PM foram acionadas até a Rua Francisco Glicério, no Jardim Amanda, onde encontraram uma mulher com o filho no colo do lado de fora da residência. Ela contou que o companheiro estava agressivo e havia lhe dado tapas e chutes.

Segundo informações oficiais, após atendimento médico, foram constatados hematomas no braço e no rosto da vítima. No Plantão Policial, o delegado ratificou a prisão em flagrante do agressor por lesão corporal e violência doméstica.

Sumaré: preso ao tentar descumprir medida protetiva e ameaçar vítima

Ainda na noite de domingo, a Polícia Militar foi acionada até a Rua Antônio Cesar Germiniane, no Jardim João Paulo, em Sumaré, para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva determinada por lei que trata de violência doméstica.

No local, os policiais identificaram um veículo parado em frente à casa da vítima. O homem desceu do carro e caminhou em direção à mulher, proferindo ameaças de morte. Ela apresentou a medida protetiva vigente e relatou que já havia sido ameaçada anteriormente.

Diante da situação, o agressor acabou sendo detido e conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado elaborou o boletim e determinou sua prisão.