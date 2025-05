Se você ainda está na dúvida sobre o que comprar para o Dia das Mães, o Shopping ParkCity Sumaré tem uma novidade que vai ajudar os clientes que deixaram as compras para a última hora: as lojas Sun Perfumes e Forever Make inauguraram recentemente e estão repletas de opções de presentes.

Especializada em fragrâncias importadas, a Sun Perfumes oferece marcas renomadas no universo da perfumaria feminina, como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Dior e Givenchy. Totalmente repaginado e com um espaço ampliado, o novo ambiente foi pensado para proporcionar ainda mais conforto aos clientes que apreciam o universo das fragrâncias.

A loja Forever Make também passou por uma revitalização e agora conta com um mix ainda mais completo, que inclui itens de maquiagem, skincare e acessórios. Entre as marcas em destaque no mercado disponíveis na loja estão Bruna Tavares, Mari Maria e Boca Rosa.

“No Shopping ParkCity Sumaré, os clientes encontram uma ampla variedade de lojas que oferecem opções para todos os gostos e estilos, incluindo moda, calçados, acessórios, presentes criativos e muito mais. Com a reinauguração da Sun Perfumes e Forever Make, os consumidores terão ainda mais possibilidades para escolher o presente ideal para o Dia das Mães”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

E para celebrar o amor entre mães e filhos, o Shopping ParkCity Sumaré oferece uma ampla variedade de opções gastronômicas, incluindo restaurantes, quiosques e cafés, onde as famílias podem aproveitar a data para um passeio com conforto e descontração.

“Além de oferecer um mix completo de opções para presentear, o Shopping ParkCity Sumaré proporciona aos seus clientes um ambiente perfeito, inspirador e aconchegante para comemorar momentos especiais em família, como o Dia das Mães”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Para tornar a data ainda mais especial, o shopping preparou cenários instagramáveis que celebram todas as mães — inclusive as mamães de pet, que também têm seu brilho garantido — com um espaço exclusivo para fotos em frente à loja Life by Vivara. Além disso, o ponto de trocas da promoção “Amor Sempre Presente” também entrou no clima e foi decorado para recepcionar os clientes com carinho, funcionando como mais um cantinho acolhedor para fotos e registros afetivos da ocasião.

Amor Sempre Presente

Para marcar as celebrações do Dia das Mães e, também, do Dia dos Namorados, o Shopping ParkCity Sumaré está realizando a campanha Amor Sempre Presente, que vai sortear iPhones 16 e até R$ 20 mil em vales-compras. A campanha segue até 15 de junho, com sorteios semanais que tornam as compras ainda mais vantajosas.

A cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, os clientes poderão participar dos sorteios. Ao todo, serão sorteados 2 iPhones 16 e 4 vales-compras de R$ 5 mil, distribuídos em sorteios semanais a partir de 15 de maio.

Os cupons fiscais são cumulativos e podem ser cadastrados no ponto de trocas, localizado na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos, ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br. Compras realizadas de segunda a quinta-feira, que atingirem o valor de R$ 250, garantem números da sorte em dobro.

Serviço:

PROMOÇÃO “AMOR SEMPRE PRESENTE” DO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Quando: até o dia 15 de junho.

Sorteios semanais

Pontos de trocas dos cupons: na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br