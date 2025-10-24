Ex-prefeito Manoel Samartin reaparece em público e posa com políticos da situação e oposição

O evento de reinauguração do supermercado São Vicente em Nova Odessa, na manhã desta sexta-feira (24), reuniu integrantes da velha guarda da política local. Um dos presentes à cerimônia foi o ex-prefeito Manoel Samartin, que iniciou as tratativas para a vinda da unidade ainda na gestão 2009-2012 – o SV foi entregue em dezembro de 2013, já no governo de Benjamim Bill Vieira de Souza.

Junto com Samartin estava Jonas Starnini, irmão de Dimas Starnini, que realizou o trabalho para a vinda da unidade na época de coordenador de Desenvolvimento Econômico. A presença do ex-prefeito atraiu a atenção dos políticos atuais, como o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), o vice-prefeito Alessandro Mineirinho (PP) e o vereador e presidente da Câmara, Oséias Jorge (PSD).

Posa

No evento também foram os vereadores André Faganello (Podemos) e Elvis Garcia-Pelé (PL), a empresária e ex-candidata a prefeita Juçara Rosolém (Novo), o ex-vereador Nenê Réstio, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Alves Teixeira, o secretário-adjunto, Mateus Tognella, e o secretário de Meio Ambiente (ex-dirigente da pasta desenvolvimentista), Rafael Brocchi.

Durante o evento, os políticos de situação e oposição ao governo Leitinho posaram juntos pras fotos, deixando de lado as diferenças em meio ao público presente. O diretor-presidente do Grupo São Vicente, Marcos Cavicchiolli, lembrou que a vinda do São Vicente para Nova Odessa teve início na época do ex-prefeito Samartin e brincou ao dizer que “o projeto deu muito trabalho”.

Inaugura

Cavicchiolli ainda disse que Nova Odessa se tornou o ‘centro nervoso’ da rede São Vicente. “Inauguramos o centro administrativo em abril de 2013, essa loja em dezembro. E em julho de 2018 inauguramos o CD (Centro de Distribuição), gerando emprego, renda, contribuindo com a população e a sociedade de Nova Odessa”, destacou. A modernização da unidade teve investimento de R$ 10 milhões.