Remoção de tatuagem: saiba como funciona o procedimento feito pela atriz Daphne Bozaski

A novela Família é Tudo, da Rede Globo, está na reta final e com o término das gravações, a atriz Daphne Bozaski, que vive a protagonista Lupita na trama, decidiu retomar as sessões que havia começado antes mesmo do trabalho atual para remover uma tatuagem feita aos 16 anos no ombro esquerdo.

O laser é o procedimento utilizado para remover tatuagens, maquiagens definitivas e sobrancelhas micropigmentadas, seja porque a pessoa não gostou do resultado ou porque não se identifica mais com aquela aparência.

A especialista em micropigmentação Thassia Piezzaroli explica que remover uma tatuagem é como desfazer uma pintura em uma tela de pele, onde a tinta foi profundamente incorporada. “No processo de remoção, utilizamos o laser como um apagador de alta precisão. A luz faz com que a tinta que antes estava concentrada de forma aglomerada na pele se quebre em múltiplas partículas menores, como se tivesse quebrando todinha”, conta.

O caso de Daphne Bozaski

Uma vez quebradas em fragmentos minúsculos, as partículas de tinta são absorvidas e eliminadas naturalmente pelo corpo humano. “Assim como nosso organismo se livra de pequenas impurezas, ele faz este mesmo trabalho e começa a remover os fragmentos”, detalha a especialista.

O número de sessões necessárias varia conforme a cor, a profundidade e o tipo de tinta utilizada no desenho, ficando entre 6 e 10 sessões, em média . Quanto mais clara a tatuagem e as cores forem mais escuras, como preto e azul, mais rápido é o processo. Já as cores mais claras, como verde, amarelo e tons avermelhados, costumam ser mais resistentes, exigindo mais sessões para quebrar a pigmentação e mais tempo para que o corpo elimine depois.

O valor de cada sessão fica a partir de 300 reais, dependendo da clínica, do profissional e do tipo de laser escolhido. As sessões devem ser realizadas com um intervalo mínimo de 1 a 2 meses, justamente para avaliar a eficácia e respeitar o processo de absorção do organismo.

“Vale lembrar que assim como um desenho precisa de tempo e paciência para ser feito, a remoção também requer cuidado e sessões repetidas e intercaladas para garantir que a pele retorne ao estado original sem manchas, marcas ou cicatrizes”, finaliza a esteticista e micropigmentadora Thassia Piezzaroli.



Sobre a especialista: Thassia Piezzaroli é esteticista, micropigmentadora e desenvolveu um método autoral para melhorar o aspecto de estrias, manchas brancas e cicatrizes, o Microderme.

Também é empresária, mentora e formadora de profissionais na área da beleza pela internet, através de cursos online – é pioneira na venda de cursos online e muito antes da pandemia, já falava sobre a importância do posicionamento digital. É sócia do fenômeno Natalia Beauty na área educacional e já formou mais de 25 mil alunas por todo o Brasil e em 36 países ao redor do mundo. Seu faturamento total chega a 40 milhões de reais, sendo 16 milhões só em 2023. Em 2024, a projeção é de alcançar mais 30 milhões de reais. @thassiapiezzaroli