O vereador Renan de Angelo (Podemos) esteve na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana para acompanhar de perto os investimentos que serão realizados com o recurso de sua emenda impositiva. O valor será destinado à ampliação do espaço multiprofissional da unidade, beneficiando diretamente os pacientes em tratamento oncológico.

Com a aplicação desse recurso, a Unacon contará com novas áreas dedicadas a nutrição, assistência social, psicologia e fisioterapia, garantindo um atendimento ainda mais humanizado. “Esse é um dinheiro da população, que está voltando para ela mesma. A ampliação desse espaço vai garantir mais dignidade e qualidade no atendimento aos pacientes oncológicos da nossa cidade,” afirmou Renan de Angelo.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho de Oliveira, destacou a importância do investimento. “Graças ao apoio do vereador Renan de Angelo, vamos conseguir expandir nosso espaço multiprofissional e oferecer um cuidado ainda mais completo e personalizado para os pacientes oncológicos,” declarou.

O vereador também reforçou sua parceria com a gestão municipal e destacou a importância do trabalho conjunto para fortalecer a saúde pública. “Agradeço ao nosso prefeito Chico Sardelli (PL) e ao vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) pelo apoio constante aos nossos projetos. Seguimos trabalhando para trazer ainda mais melhorias para Americana,” concluiu Renan de Angelo.