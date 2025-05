O vereador Renan de Angelo (Podemos) reuniu-se na última terça-feira (29) com o ex-atleta olímpico de judô Branco Zanol e o secretário de Gestão de Convênios de Americana, Vinicius Zerbetto, para discutir a possibilidade de implantação do projeto educacional Transformando Vidas na cidade.

O projeto, que tem como base os valores do judô, arte marcial japonesa, promove o desenvolvimento físico e intelectual de crianças, trabalhando a formação moral e a integração social dos participantes.

Segundo Renan, a proposta é que o projeto atenda 100 crianças por ano, com idades entre 6 e 10 anos, estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino, no contraturno escolar. “O objetivo é contribuir para a melhoria do comportamento, autoestima e socialização dos alunos, por meio de uma atividade esportiva estruturada. A partir desta conversa, vamos avaliar conjuntamente a possibilidade de implantação do projeto, pensando no desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou o parlamentar.