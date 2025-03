Nesta semana, o vereador Renan de Angelo (Podemos) esteve na Câmara Municipal de São Paulo para um encontro com os vereadores Fábio Riva (MDB) e Gabriel Abreu (Podemos), onde trocaram experiências e discutiram projetos bem-sucedidos que podem ser implementados em Americana.

A reunião ocorreu no Plenário 1º de Maio e teve como objetivo fortalecer o intercâmbio de boas práticas legislativas entre os municípios. Durante a conversa, Fábio Riva destacou a importância da proximidade entre os mandatos e a população, além de apresentar iniciativas de impacto, como o programa habitacional “Pode Entrar”, considerado o maior do Brasil na área de moradia popular.

“A troca de conhecimento entre os legislativos municipais é fundamental para trazer novas soluções para nossa cidade. Projetos já implementados com sucesso em outras localidades podem servir de inspiração para Americana, e essa aproximação com a Câmara de São Paulo certamente nos ajudará a desenvolver políticas públicas mais eficazes”, afirmou Renan de Angelo.

O vereador Fábio Riva, que atualmente exerce seu terceiro mandato e é líder do governo do prefeito Ricardo Nunes, ressaltou a importância desse diálogo entre cidades. “São Paulo e Americana têm muito a aprender uma com a outra. É essencial que os vereadores estejam próximos da população, compreendendo os problemas e buscando soluções”, declarou.

Além disso, Renan também se reuniu com o vereador Gabriel Abreu (PODEMOS), que atua na área de Esporte e Turismo. Durante a conversa, discutiram iniciativas voltadas para o incentivo ao esporte e ao turismo como ferramentas de desenvolvimento social e econômico.

Ao final do encontro, Fábio Riva se colocou à disposição para visitar a Câmara Municipal de Americana e conhecer de perto o trabalho legislativo desenvolvido na cidade.