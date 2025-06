O vereador Renan de Angelo (Podemos) esteve em São Paulo, nesta quarta-feira (11), para conhecer de perto o projeto Pimp My Carroça, uma iniciativa social que alia arte urbana, sustentabilidade e inclusão por meio da valorização do trabalho dos catadores de recicláveis. A ONG, fundada pelo artista plástico Mundano, atua na reforma de carroças utilizadas na coleta de materiais e oferece suporte técnico, estrutura e capacitação para os catadores.

Durante a visita, o vereador foi recebido pelas gestoras Nancy e Patrícia, que apresentaram a estrutura da organização. Com cerca de quinze colaboradores atuando em áreas como captação de recursos, gestão financeira e de pessoas, o projeto é financiado por leis de incentivo à cultura, como ProAC e Promac, e conta com o apoio de empresas parceiras, como a Heineken.

“O que mais me chamou a atenção foi a forma como eles conseguiram organizar os catadores, que normalmente trabalham de forma isolada. A partir dessa união, passaram a ter acesso a EPIs, alimentação e remuneração adequada, além de ficarem com 100% do valor arrecadado nas coletas realizadas em eventos”, destacou o vereador.

Além do trabalho de reforma e pintura das carroças, o projeto também realiza ações educativas, palestras de conscientização e gestão de resíduos em eventos públicos e privados. Um dos destaques recentes foi a participação do piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel, que vivenciou uma atividade com os catadores e se envolveu diretamente no processo.

A visita teve como objetivo conhecer o funcionamento da iniciativa e iniciar um diálogo para a possível aplicação de ações semelhantes em Americana. “Nosso intuito é trazer essa experiência para o interior, adaptando à nossa realidade e buscando construir alternativas que valorizem ainda mais os profissionais da reciclagem”, completou Renan.

Leia + sobre política regional

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP