O vereador Renan de Angelo (Podemos) reuniu-se na quarta-feira (7) com o dirigente regional de ensino Haroldo Ramos Teixeira para tratar de demandas das escolas estaduais de Americana.

De acordo com o parlamentar, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o legislativo e a diretoria, buscando soluções para aprimorar a infraestrutura e a qualidade do ensino. Durante a reunião, foram abordadas diversas questões relacionadas às necessidades das escolas estaduais, como a solicitação de substituição do alambrado por um muro na Escola Estadual Mário Patarra, no Jardim Colina. A medida visa aumentar a segurança dos alunos e funcionários, além de melhorar o ambiente escolar. “Estamos comprometidos em atender às demandas das nossas escolas e garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado para nossos alunos”, afirmou Renan.

Ao final da reunião, o parlamentar informou que irá encaminhar oficialmente as demandas discutidas dirigindo à secretaria estadual de Educação para solicitar suas execuções. “Nos próximos dias, estarei pessoalmente na secretaria estadual de Educação para protocolar as solicitações e buscar soluções efetivas para as necessidades das nossas escolas”, destacou Renan de Angelo.