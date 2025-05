O vereador Renan de Angelo (Podemos) reuniu-se na quarta-feira (7) com o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal, e a educadora Lilica, da Associação Pernas de Alegria, para discutir o desenvolvimento de projetos voltados à inclusão de pessoas com deficiência em atividades esportivas no município.

Durante a reunião, o parlamentar falou sobre a possibilidade de implantação de novas modalidades adaptadas voltadas para crianças, jovens e adultos com deficiência física. “O esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão e transformação social. Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, tenham acesso a essas oportunidades”, afirmou Renan.

O vereador ressaltou ainda que a ideia é identificar espaços adequados e contar com a atuação de profissionais capacitados para iniciar as atividades. “A gente acredita em uma Americana onde todos possam participar, conviver e se desenvolver. E o esporte tem que ser um desses caminhos”, concluiu.