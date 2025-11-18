“Condições dos varredores levantam alerta: Renan aciona Prefeitura e pede explicações”

O vereador Renan de Angelo apresentou o Requerimento nº 977/2025 exigindo respostas da Prefeitura sobre a situação dos varredores de rua, profissionais que garantem a limpeza e a dignidade das vias de Americana, mas cuja realidade ainda é pouco conhecida pelo poder público e pela população.

No documento, Renan pede informações essenciais: Quantos varredores estão trabalhando hoje? Como eles são contratados? Quem decide onde cada um atua e como é feita essa distribuição? Existe um cronograma claro de varrição pelos bairros? Estes trabalhadores estão recebendo os EPIs e ferramentas que precisam? Há planos para reforçar as equipes ou modernizar o serviço?

Segundo o vereador, entender essas informações é fundamental para melhorar a limpeza urbana e garantir respeito a quem cuida diariamente da cidade.

“Os varredores são a linha de frente da limpeza de Americana. Eles começam cedo, enfrentam sol, chuva e riscos para manter nossas ruas em ordem. Precisamos saber como está esse serviço e como estão esses trabalhadores”, destacou Renan.

O requerimento agora segue para a Prefeitura, que deverá responder oficialmente. A cobrança do vereador reforça a necessidade de mais organização, transparência e valorização no serviço de varrição das vias públicas.

Gualter Amado propõe criação de campanha de conscientização sobre riscos de jogos de azar online

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a criação de uma campanha permanente de conscientização sobre os riscos dos jogos de azar online no município.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo informar a população – em especial crianças, adolescentes e jovens – sobre os impactos negativos causados pela prática de jogos virtuais, apostas esportivas, cassinos digitais e plataformas semelhantes.

Entre os focos da campanha estão a divulgação dos riscos à saúde mental e financeira, o alerta sobre o potencial de desenvolvimento de dependência e a orientação sobre as estratégias adotadas por essas plataformas para atrair jogadores. Segundo Gualter, trata-se de uma iniciativa educativa e preventiva, diante do crescimento expressivo do acesso a esses jogos, que tem gerado preocupação em diversos municípios.

“Essa é uma medida simples, mas necessária. Muitos jovens têm sido expostos a jogos de azar online, especialmente em redes sociais e transmissões esportivas. Precisamos conscientizar a população e proteger as famílias de problemas emocionais e financeiros que podem surgir desse hábito”, explicou Gualter.

Caso aprovado, o projeto prevê ações permanentes de conscientização realizadas pelo Poder Executivo, como distribuição de materiais informativos nas escolas, palestras, campanhas em redes sociais e parcerias com instituições de saúde e educação.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.